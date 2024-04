Masełko czosnkowe idealne do grillowanego chlebka. Gdy podaję ten miks, nikt już nie sięga po kiełbaskę

Możliwości przygotowania pysznych przekąsek na grillu jest naprawdę bardzo dużo. Oprócz klasycznej kiełbaski można upiec soczyste kawałki kurczaka lub inne mięso, aromatyczne warzywa, jak papryka czy cukinia, a nawet owoce, takie jak ananas czy brzoskwinie, które w ten sposób nabierają wyjątkowego smaku. Klasykiem jest też podpiekanie chlebka. Jeśli podacie go razem z masełkiem czosnkowym z naszego przepisu – zobaczycie, że przekąska ta zniknie w mgnieniu oka i nikt nie będzie już sięgać po kiełbaskę.

Jak zrobić pyszne masło czosnkowe do grillowanego chlebka?

Grillowany chlebek z masłem czosnkowym to hit podczas takich spotkań. Kombinacja chrupiącego chleba i delikatnego masła czosnkowego nadaje potrawie wyjątkowego smaku i aromatu. Po chwili na grillu chlebek nabiera lekkiej kruchości na zewnątrz, zachowując jednocześnie miękkość w środku, co sprawia, że w połączeniu z masłem czosnkowym dosłownie rozpływa się w ustach. Pamiętajcie jednak, żeby postawić na naprawdę dobre masło – to jest podstawa.

Przepis: Masło czosnkowe Masło czosnkowe z tego przepisu ma idealny smak. Każdy sięga po jeszcze odrobinę Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 100 g masła

szczypta soli

3 ząbki czosnku Sposób przygotowania Obieranie czosnkuNajpierw obierzcie czosnek, a następnie przeciśnijcie go przez praskę. Mieszanie składnikówDo masła dodajcie przeciśnięty przez praskę czosnek, a także sól. Całość porządnie wymieszajcie i gotowe. Możecie dodać też swoje ulubione zioła.

O czym pamiętać, przygotowując masło czosnkowe?

Gdy będziecie robić swoje masełko czosnkowe, możecie nieco poeksperymentować – wcale nie musicie trzymać się sztywno powyższego przepisu. Warto dodać swoje ulubione zioła, na przykład koperek, natkę pietruszki, bazylię, ale też tymianek lub oregano. Żeby jeszcze bardziej zaostrzyć smak tego masła, dodajcie szczyptę mielonej papryczki. Jeśli chcecie jednak postawić na klasyczną wersję masła czosnkowego – użyjcie wtedy po prostu 1-2 ząbki czosnku więcej.

Takie masło czosnkowe to świetny dodatek do przypieczonego chleba z grilla, ale nie tylko. Możecie też wykorzystać je, przygotowując na przykład grillowanego pstrąga lub dodać odrobinę do pieczonych ziemniaczków. Świetnie komponuje się z grillowanymi warzywami, takimi jak pieczarki, cukinia czy papryka. Można je delikatnie posmarować przed wrzuceniem na grilla, co po przypieczeniu nada im wyjątkowego smaku.

Jak przechowywać masło czosnkowe?

Pamiętajcie, żeby masło czosnkowe przechowywać w lodówce. W zamkniętym pojemniku może stać tam przez 7 dni. Ciekawym patentem jest też zawinięcie masła czosnkowego w papierek – dzięki temu po wyjęciu z lodówki będziecie mogli pokroić je w krążki, które będą bardzo apetycznie wyglądać. Jeśli z kolei chcecie podać takie masełko gościom już w temperaturze pokojowej – wykorzystajcie patent, który sprawi, że uzyskacie efekt „wow”. Wystarczy, że przełożycie masło od razu po zrobieniu (lub gdy będzie już lekko roztopione po wyjęciu z lodówki) do rękawa cukierniczego, a później wyciśniecie je prosto na chlebek, tworząc ciekawy wzór.

Jeśli macie ochotę na więcej eksperymentów – koniecznie przyrządźcie amerykańskie hot dogi z grilla. Możecie podać też sałatkę, która pasuje do dań z grilla.

Czytaj też:

Grillowany ananas z miodem i szczyptą tej przyprawy to obłęd. Podaję go, gdy goście mają dość kiełbaskiCzytaj też:

Najprostsza marynata do mięsa na grilla, robię ją w 3 minuty. Koleżanki prawie wyrywały sobie przepis