Ten deser nie ma sobie równych. Aż trudno uwierzyć, że powstaje z kilku prostych składników

Lava cake (w wolnym tłumaczeniu ciasto lawa) to fondant czekoladowy. Jego znakiem rozpoznawczym jest płynne wnętrze. Po przekrojeniu z deseru wpływa czekolada. Przypomina gorącą lawę spływającą po stokach wulkanu. Przygotuj się więc na prawdziwą erupcję wyjątkowych doznań smakowych.

Jak zrobić lava cake?

Charakterystyczną cechą lava cake jest płynny środek. Można uzyskać ten efekt na dwa sposoby. Pierwszy, najbardziej podstawowy, polega na upieczeniu deseru, tak, by nie ściął się do końca. Druga, mniej popularna, metoda to włożenie do foremek z ciastem kostek czekolady lub zamrożonego ganaszu (czyli kremu powstającego z połączenia czekolady i śmietanki). Pod wpływem wysokiej temperatury ganasz (ewentualnie czekolada) rozpuszcza się (nie traci płynnej formy nawet po upieczeniu ciasta).

Przepis: Lava cake

Składniki:
100 g gorzkiej czekolady

50 g masła

30 g cukru pudru

15 g mąki pszennej

2 jajka

sól

cukier puder i owoce (do podania, opcjonalnie) Sposób przygotowania Robienie ciastaRozpuść czekoladę i masło w kąpieli wodnej. Do osobnej miski wbij jajka, dodaj cukier puder i szczyptę soli. Miksuj całość, aż powstanie gładka, napowietrzona masa. Wlewaj do niej cienką strużką rozpuszczoną czekoladę z masłem, cały czas delikatnie mieszając. Na koniec dodaj mąkę. Wszystko jeszcze raz delikatnie wymieszaj szpatułką. Powinna powstać gładka, jednolita masa. Pieczenie ciastaForemki nasmaruj masłem i oprósz mąką. Nagrzej piekarnik do 200 stopni (grzanie góra-dół). Przelej masę do foremek. Włóż je do piekarnika na około 8 minut. Podawanie ciastaCiasto możesz posypać cukrem pudrem i udekorować owocami.

Wskazówka: Możesz urozmaicić smak lava cake, dodając do niego szczyptę cynamonu, odrobinę ekstraktu z wanilii lub zaparzoną, przestudzoną czarną kawę.

Z czym podawać lava cake?

Lava cake najlepiej smakuje na gorąco. Można go serwować z wieloma różnymi dodatkami. Świetnie komponuje się z owocami (na przykład truskawkami, malinami, jagodami, borówkami itp.), musem owocowym lub polewą czekoladową. Doskonale współgra również z cukrem pudrem czy miętą. Wybór zależy od indywidualnych preferencji. Warto przy tym pamiętać o jednej istotnej kwestii – sam fondant jest dość słodki. Dobrze więc sięgać po dodatki, które zrównoważą słodycz deseru (między innymi kwaśne owoce).

