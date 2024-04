Pożywny obiad robię w 30 minut. To mój przepis na danie z ryżem w 3 prostych krokach

Ryż smażony z kurczakiem cieszy się dużą popularnością w kuchni azjatyckiej. Na ogół dodaje się do niego również jajko. Ja rezygnuję z tego produktu i stawiam głównie na warzywa, przy czym wykorzystuję te, które akurat mam pod ręką. Zwykle sięgam po marchewkę, fasolkę szparagową (bo mam ją w zamrażarce), zielony groszek, kukurydzę i paprykę. Nie jest to jednak zestaw obowiązkowy. Możesz wybrać też inne składniki, na przykład cebulę, cukinię, pomidory, czosnek, szpinak etc. Puść wodze fantazji i stwórz autorską wersję tego przepisu. Podpowiem, że to również świetny sposób na wykorzystanie resztek, które zalegają w lodówce i niemarnowanie jedzenia.

Jak zrobić smażony ryż z kurczakiem?

Przygotowanie tego dania jest proste i nie wymaga dużo czasu. Wszystko to kwestia odpowiedniej organizacji. W czasie kiedy ryż będzie się gotować, podsmaż kurczaka i pokrój warzywa. Jeśli chcesz, możesz też podszykować część składników wieczorem i wykorzystać je następnego dnia (ugotować ryż, podsmażyć kurczaka). Ten przepis to też świetny sposób na wykorzystanie resztek ryżu z poprzedniego obiadu, jeśli masz w lodówce jego większą ilość.

Przepis: Smażony ryż z kurczakiem i warzywami To proste, sycące i szybkie danie przypadnie do gustu całej rodzinie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki 200 g białego ryżu

400 g piersi z kurczaka

200 g mrożonej fasolki szparagowej

1 marchewka

1 czerwona papryka

1 mała puszka kukurydzy

1 mała puszka groszku

sól

pieprz

natka pietruszki, kolendra lub bazylia do posypania

przyprawa do kurczaka

olej do smażenia Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówRyż opłucz, wsyp do garnka, zalej wodą. Doprowadź do wrzenia, przykręć płomień pod garnkiem i gotuj ryż ok. 10-15 minut. Potem zdejmij garnek z palnika. W czasie, gdy ryż będzie się gotował umyj i obierz marchewkę. Usuń gniazda nasienne z czerwonej papryki. Pokrój warzywa w grubszą kostkę. Pokrój też mięso. Obsyp je przyprawą do kurczaka. Smażenie składnikówNa rozgrzaną patelnię wrzuć kawałki kurczaka. Gdy się zarumienią, dodaj do nich posiekaną paprykę, marchewkę oraz mrożoną fasolkę szparagową. Smaż całość przez około 5-6 minut. Dopóki warzywa nie zmiękną. Na koniec wrzuć na patelnię ugotowany i odcedzony ryż. Całość zasmażaj około 4-5 minut, nie zapominając o mieszaniu. Odcedź kukurydzę i groszek z zalewy, a następnie dorzuć je na patelnię. Dopraw danie solą i pieprzem według uznania. Podawanie daniaPrzełóż potrawę na talerze i posyp posiekaną natką pietruszki, bazylią lub kolendrą.

Wskazówka: możesz wykorzystać pokrojoną szynkę zamiast kurczaka i zamienić natkę pietruszki na posiekany szczypiorek. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by dosmaczyć danie większą ilością przypraw. Dobrze sprawdzi się na przykład kurkuma, słodka i ostra papryka, curry itp.

Rada: warzywa możesz przygotować al dente. Krótszy czas obróbki termicznej sprawi, że zachowają więcej wartości odżywczych i będą chrupiące.

Jaki ryż najlepiej usmażyć?

W tym daniu możesz wykorzystać każdy rodzaj ryżu, . Jeśli jednak zależy ci na przygotowaniu szybkiego obiadu, sięgnij po białą odmianę. Nie wymaga długiej obróbki termicznej. Ważne, by była ugotowana na sypko. W tym przypadku bardzo ważne są proporcje wody i ryżu (2 części wody na 1 część ryżu). Nie zapomnij opłukać ziarenek przed wrzuceniem ich do wody. Dzięki temu pozbędziesz się nadmiaru skrobi. To właśnie ona odpowiada za sklejanie się ryżu.

