Szpinak nie musi mieć ziemistego smaku. Mój jest pyszny i kremowy

Świeży szpinak to idealny dodatek do sałatek, jednak ze szpinaku można również przygotować np. smaczną jarzynkę na ciepło, która świetnie smakuje z sadzonymi jajkami, aromatyczny sos szpinakowy do makaronu lub kaszy oraz farsz do naleśników lub pierogów.

Jak zrobić dobry szpinak?

Szpinak nie ma wyrazistego smaku i trzeba do niego dodać przyprawy, które sprawią, że nie będzie mdły. Tradycyjnie do świeżego i mrożonego szpinaku dodaje się sporo czosnku, cebulę oraz sól i pieprz. Smak tego warzywa doskonale dopełnia również sok z cytryny i suszony lub świeży czosnek niedźwiedzi. Sekretem pysznego szpinaku jest także dodanie do niego masła klarowanego. Masło poprawia walory smakowe m.in. sosu szpinakowego ze śmietaną, który można podawać do makaronu.

Stosując szpinak jako dodatek do innych warzyw oraz mięsa, wystarczy dodać go pod koniec smażenia, aby liście się nie rozgotowały. Szpinak nie wymaga długiego gotowania, smażenia lub duszenia – wystarczy kilka minut obróbki termicznej, aby świeży i mrożony szpinak był gotowy do spożycia.

Jak zrobić duszony szpinak ze śmietaną?

Przygotowanie szpinaku ze śmietaną nie jest trudne i zajmuje niewiele czasu. Poznaj przepis na ten smaczny dodatek. Podasz go m.in. do ziemniaków i sadzonego jajka oraz wykorzystasz jako sos do makaronu.

Przepis: Szpinak ze śmietaną Tak przygotowany szpinak można podać jako dodatek do obiadu lub wykorzystać do dania z makaronem. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Europejska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 g liści szpinaku

4 ząbki czosnku

2 cebule szalotki

1 szklanka śmietany kremówki

3 łyżki klarowanego masła

sól

pieprz Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówŚwieży szpinak przebierz, odrzuć zwiędłe liście, oderwij ogonki i wypłucz w zimnej wodzie. Wypłukany szpinak odsącz na sitku lub w wirówce do sałaty. Możesz też liście szpinaku osuszyć na papierowym ręczniku. KrojenieCebulę szalotkę i czosnek obierz i drobno posiekaj. Duże liście szpinaku możesz porwać na mniejsze kawałki lub pokroić na paski. SmażenieNa patelni rozgrzej klarowane masło. Zeszklij szalotkę. Do zeszklonej szalotki dodaj drobno posiekany czosnek i smaż 2 minuty na średnim ogniu, często mieszając. Do podsmażonej cebuli z czosnkiem dodaj szpinak. Wymieszaj. Smaż na średnim ogniu do momentu, aż szpinak zwiędnie, często mieszając. Dodanie śmietankiDo podsmażonych warzyw dodaj śmietankę kremówkę. Wymieszaj. Duś na małym ogniu do momentu, aż nadmiar płynu odparuje. PrzyprawianieGotowy szpinak dopraw do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny.

Wskazówka: w taki sam sposób możesz przygotować mrożony szpinak. Pamiętaj, aby po dodaniu na patelnię z cebulą i czosnkiem zamrożonego szpinaku, zwiększyć moc palnika i odparować nadmiar płynu, uważając, żeby potrawa się nie przypaliła. Zrób to przed dodaniem na patelnię śmietanki.

Jeżeli chcesz przygotować farsz ze szpinaku np. do pierogów lub naleśników, to zastąp śmietankę kremówkę serem feta lub serem tylżyckim. Gdy szpinak będzie podsmażony, wyłącz gaz, dodaj ser i dopraw do smaku solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny.

Jaki szpinak wybrać – świeży czy mrożony?

Obecnie smakiem świeżego szpinaku możemy cieszyć się przez cały rok. Bez problemu jest dostępny w sklepach. Świeże liście szpinaku nie wymagają długiej obróbki termicznej i co ważne – po usmażeniu lub ugotowaniu nie tworzą wodnistej masy. Świeży szpinak to doskonały wybór, jeżeli chcemy, aby był widoczny i wyczuwalny w smaku potrawy. Do duszenia i smażenia najlepiej wybierać małe liście szpinaku (szpinak baby), których nie trzeba kroić.

Natomiast szpinak dostępny na dziale z mrożonkami można kupić w postaci całych liści, jak i w formie rozdrobnionej. Mrożone całe liście szpinaku to zdecydowanie lepszy wybór, który pozwoli przygotować wiele smacznych i odpowiednich pod względem konsystencji dań. Szpinak rozdrobniony często sprawia problemy, powodując, że m.in. sos lub farsz do krokietów lub pierogów staje się bardzo wodnisty. Jednak rozdrobniony szpinak doskonale sprawdza się jako dodatek do zup – można z niego przygotować np. pyszną zupę krem z groszkiem ptysiowym i prażonymi pestkami dyni.

