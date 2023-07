To popularny błąd podczas robienia mizerii, zdarza się najlepszym kucharkom. Ważny jest 1 szczegół

Mizeria, czyli sałatka z zielonych ogórków i śmietany, to jeden z ulubionych dodatków do obiadu w naszym kraju. Można ją nieco urozmaicać, a w każdym domu smakuje odrobinę inaczej, w zależności od użytych składników i ilości przypraw. Mizerię robi się szybko, potrzeba do tego tylko kilku produktów, a w dodatku pasuje do większości potraw. Okazuje się jednak, że wiele osób popełnia banalny błąd podczas jej przygotowywania. Poza mizerią do obiadu świetnie sprawdzi się też surówka colesław lub zdrowa i pyszna surówka z kapusty pekińskiej.

Tego błędu unikaj, robiąc mizerię

Żeby przygotować naprawdę pyszną mizerię, nie wystarczy tylko pokrojenie ogórków i dodanie innych składników. Tak naprawdę bardzo niewiele osób robi ją w sposób prawidłowy. Kluczowa jest tutaj kolejność dodania wszystkich produktów. Dopiero wtedy tak naprawdę będziecie mogli cieszyć się pełnią smaku tej potrawy.

Wiele osób robiąc mizerię najpierw kroi ogórki, dodaje do nich śmietanę i doprawia całość. Jest to jednak błędem, ponieważ ogórki to warzywa, które składają się w dużej mierze z wody, przez co puszczają soki, a w konsekwencji rozwadniają sałatkę. Istotne jest więc, by przed połączeniem ogórków ze śmietaną najpierw posolić warzywa i odstawić na chwilę. Śmietanę należy dodać dopiero po kilku minutach, gdy warzywa wypuszczą nadmiar wody – wcześniej trzeba je z niego delikatnie odcisnąć. Dobrym sposobem jest też dodanie śmietany do ogórków tuż przed podaniem mizerii.

Jak wzbogacić smak mizerii?

Podczas przygotowywania mizerii wcale nie musicie ograniczać się do używania ogórka i śmietany. Śmiało możecie dodać również posiekaną szalotkę lub dymkę. Mizeria świetnie smakuje też z dodatkiem odrobiny czosnku, który sprawia, że potrawa nabiera charakteru. Jeśli chcecie wzmocnić smak mizerii – dodajcie do niej odrobinę soku z cytryny lub octu balsamicznego. Możecie także pokusić się dorzucenie szczypiorku, świeżej mięty, natki pietruszki, koperku lub kolendry.

Mizeria w całkowicie nowej odsłonie

Jeśli znudziła się wam klasyczna mizeria i macie ochotę odrobinę poeksperymentować w kuchni – przygotujcie tę sałatkę z użyciem innego warzywa zamiast klasycznego ogórka. Mowa o cukinii, która idealnie sprawdzi się do takiej sałatki. Będzie tak samo pyszna, ale pozwoli na urozmaicenie klasycznego menu. Taką cukinię trzeba pokroić w cienkie plasterki, oprószyć solą, a następnie, podobnie jak w przypadku ogórka, po kilku minutach odcisnąć z nadmiaru wody. Dodajcie później do niej śmietanę lub jogurt i doprawcie przyprawami. Dobrym pomysłem jest też dorzucenie odrobiny posiekanego koperku – to nada jej jeszcze ciekawszego aromatu. Pamiętajcie, że im cieniej pokroicie cukinię – tym sałatka będzie lepsza.

