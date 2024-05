Sycąca zupa z młodej kapusty w 30 minut. Tajemnica jej smaku tkwi w tym dodatku

Sezon na młodą kapustę trwa dość krótko, dlatego warto ten czas wykorzystać w 100 procentach, zajadając się tym warzywem. Dostarcza ono niewielu kalorii, ale kryje w sobie mnóstwo witamin i związków mineralnych, jest też bogate w błonnik pokarmowy. Najważniejsze jednak, że smakuje naprawdę świetnie i daje szerokie pole do kulinarnego popisu. Z młodej kapusty można przyrządzić sycące dania zarówno na obiad, jak i na kolację. My polecamy prostą i szybką w przygotowaniu zupę z młodej kapusty.

Jak zrobić szybką i sycącą zupę z młodej kapusty?

Taka zupa z młodej kapusty jest bardzo pożywna, a jej smak wielu osobom może kojarzyć się z czasem dzieciństwa. Swój przepis na tę potrawę zdradził Jakub Kuroń. Dużym plusem tego dania jest czas jego przygotowania – jest krótki, więc idealnie sprawdzi się jako „obiad awaryjny”, gdy spieszycie się i nie możecie spędzić kilku godzin w kuchni. Ważne jest, by warzywa lekko podsmażyć na maśle – dzięki temu zupa nabierze naprawdę wyjątkowego aromatu.

Przepis: Zupa z młodej kapusty Ta zupa jest niezwykle smaczna, ale też zaspokoi wasz głód na kilka godzin Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 1 pietruszka

2 marchewki

1/2 główki młodej kapusty

1/2 pęczka koperku

3 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

sól i pieprz do smaku

1/2 korzenia selera

1 cebula

3 ziemniaki

1 łyżka masła

3 łyżki koncentratu pomidorowego

1, 5 l bulionu drobiowego lub warzywnego Sposób przygotowania Przygotowanie warzywNajpierw obierzcie kapustę z wierzchnich liści, później opłuczcie i podzielcie na ćwiartki. Wytnijcie głąbka. Poszatkujcie kapustę, jednak nie róbcie tego zbyt drobno. Umyte i obrane warzywa pokrójcie w drobną kostkę lub zetrzyjcie na tarce. Gotowanie warzywRozpuścicie w garnku masło i podsmażcie na nim marchewkę, pietruszkę, selera oraz cebulę. Później dodajcie te warzywa do poszatkowanej kapusty. Wrzućcie również pokrojone ziemniaki, ziele angielskie i liść laurowy. Całość zalejcie bulionem i gotujcie przez około 15-20 minut na wolnym ogniu. Dodawanie pozostałych składnikówPo tym czasie dodajcie koncentrat, a także połowę posiekanego koperku. Całość doprawcie solą i pieprzem i gotujcie jeszcze przez 5 minut.

Co jeszcze można przygotować z młodej kapusty?

Zastosowanie młodej kapusty jest podobne jak białej, jednak przyrządzone dania są znacznie delikatniejsze w smaku. Z takiej kapusty możecie przygotować oczywiście pyszną zupę, ale to nie wszystko. Można zrobić też zapiekankę gołąbkową z mięsem mielonym lub po prostu tradycyjne gołąbki. Łazanki w tej wersji też wyjdą pyszne. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć też o zasmażanej młodej kapuście z boczkiem. Z kolei dla osób, które wolą lekkie potrawy, idealnie sprawdzi się surówka z młodej kapusty z rzodkiewką i sosem jogurtowym.

Mamy też radę, która dla wielu z was może okazać się prawdziwym ratunkiem. Podczas gotowania kapusty wydziela się z niej specyficzny, dość nieprzyjemny zapach (wynika to z zawartych w niej związków siarki). Możecie go w prosty sposób zneutralizować – wystarczy, że dodacie do wody skórkę chleba lub orzech włoski w skorupce.

