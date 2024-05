Moje naleśniki wychodzą puszyste i delikatne. Sekretem jest jeden nieoczywisty dodatek

Naleśniki to danie znane na całym świecie. W zależności od regionu globu są przygotowywane z dodatkiem różnych mąk oraz wypełniane rozmaitymi farszami. Najlepsze, tradycyjne naleśniki wychodzą z mąki pszennej typ 450-550. I co prawda, aby zrobić idealne naleśniki, trzeba trochę wprawy, ale trud wynagrodzi nam ich smak. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę kulinarną, to zachęcam do usmażenia naleśników z poniższego przepisu. Placuszki będą smaczne, a ćwiczenie pozwoli wypracować odpowiednią technikę nalewania i rozprowadzania ciasta na rozgrzanej patelni, a także przewracania naleśników na drugą stronę.

Jak zrobić naleśniki?

Przygotowanie ciasta naleśnikowego nie jest trudne – wystarczą podstawowe składniki spożywcze – mleko, jajka, mąka oraz odrobina tłuszczu do smażenia. I choć klasyczny przepis na naleśniki nie uwzględnia mojego tajnego składnika, ja zachęcam, by z niego skorzystać. Chodzi o dodanie do ciasta na naleśniki wody gazowanej. Nadaje ona ciastu puszystość i sprawia, że staje się delikatniejsze. Jeśli chcesz zrobić klasyczne ciasto na naleśniki, to wodę gazowaną możesz zastąpić zwykłą wodą lub pominąć ten składnik, zwiększając ilość mleka do 1 i 3/4 szklanki.

Wskazówki: ciasto naleśnikowe przygotowujemy ze składników o temperaturze pokojowej – mleko i jajka, a także wodę trzeba wcześniej wyjąć z lodówki.

Przepis: Ciasto na puszyste naleśniki Naleśniki to danie uwielbiane przez dzieci i osoby dorosłe. Nieważne, z jakim farszem są podawane, zawsze znajdą się chętni na dokładkę. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 30 godz. Liczba porcji 4 Składniki 1 szklanka mleka

3/4 szklanki wody gazowanej

2 jajka

1 szklanka mąki pszennej

szczypta soli Do smażenia: 3 łyżki oleju roślinnego Sposób przygotowania Uszykowanie ciastaDo dużej miski lub innego naczynia wlej mleko i wodę. Dodaj jajka i szczyptę soli. Wymieszaj składniki trzepaczką lub mikserem. Dodaj mąkę i mieszaj, aż otrzymasz gładką masę – ciasto powinno mieć konsystencję rzadkiej śmietany. Możesz dodać do ciasta 1-2 łyżki oleju lub łyżkę klarowanego masła i wówczas nie trzeba dodatkowo natłuszczać patelni. Odstaw ciasto naleśnikowe na 10-15 minut, żeby odpoczęło. Smażenie naleśnikówCiasto naleśnikowe wlej na środek patelni i okrężnymi ruchami rozprowadź po całej powierzchni patelni. Warto pamiętać, aby na patelnię nalewać niewielką ilość ciasta, które powinno pokryć ją cienką warstwą – cienkie naleśniki są najsmaczniejsze. Placki naleśnikowe smażymy z obu stron na złocisty kolor.

Jak smażyć naleśniki, by się udały?

Podobno pierwszy naleśnik zawsze się nie udaje – jest w tym sporo prawdy, jednak można uniknąć irytującego przywierania naleśników do patelni oraz powstawania pęknięć podczas zawijania farszu. Sekretem idealnych naleśników są odpowiednie proporcje mleka, jajek oraz mąki, a także wybór patelni do smażenia naleśników. Najlepiej użyć specjalnej płaskiej patelni do naleśników lub zwykłej patelni z cienkim dnem.

Ponadto warto zwrócić uwagę na grubość placuszków – na patelnię dodajemy tyle ciasta, aby dokładnie przykryło jej dno. Ciasto równomiernie rozprowadzamy na całej powierzchni patelni.

Co ważne – naleśniki zawsze smażymy na mocno rozgrzanej patelni. Są dwie szkoły smażenia naleśników. Cienkie placuszki można smażyć na dodawanym bezpośrednio na patelnię oleju roślinnym oraz na klarowanym maśle. Można też dodać tłuszcz do ciasta i smażyć naleśniki na suchej patelni. Jeżeli nie chcemy, aby ciasto naleśnikowe nabrało podczas smażenia wyrazistego smaku, to najlepiej smażyć naleśniki na oleju rzepakowym.

Aby przewrócić naleśnika na drugą stronę, można użyć długiej szpatułki lub delikatnie podrzucić placek. Usmażone naleśniki odkładamy na przewrócony do góry dnem talerz lub deskę kuchenną.

Porada: ułatwieniem podczas smażenia naleśników jest wlanie niewielkiej ilości tłuszczu np. do filiżanki i rozprowadzanie go na patelni, cienką warstwą, za pomocą pędzla.

Z czym podawać naleśniki?

Konfitura, dżem, biały ser, krem czekoladowy, smażone jabłka, bita śmietana, masło orzechowe – naleśniki na słodko można przygotować z różnym nadzieniem, ale trzeba pamiętać, by nie przesadzić z jego ilością. Naleśniki na słono można podawać z mięsnym lub warzywnym farszem. Bardzo dużą popularnością cieszą się np. naleśniki z mięsem i kapustą (krokiety), które są serwowane do barszczu. Farsz do krokietów można przygotować np. z mięsa z rosołu. Świetnie smakują również naleśniki ze szpinakiem, naleśniki z pieczarkami oraz naleśniki z szynką i żółtym serem.

Podczas wyboru farszu do naleśników nic nas nie ogranicza! Warto postawić na kreatywność i dobierać różne składniki, tworząc autorskie dania.

