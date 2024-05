Mieszam 2 składniki i robię pyszny chlebek bez grama mąki. Prosty i szybki przepis

Ten chlebek nazywany chmurką ma bardzo delikatny, a zarazem neutralny smak. Doskonale pasuje zarówno do wytrawnych, jak i słodkich przysmaków. Jest pyszny, puszysty i w dodatku bardzo łatwy w przygotowaniu. Zrobisz go szybko, prosto i bez dużego bałaganu w kuchni. Przysmak cieszy się dużą popularnością wśród zwolenników diety ketogenicznej. Nie zawiera bowiem żadnych węglowodanów.

Jak zrobić chlebek bez mąki?

Przepisów na chlebek bez mąki jest wiele. Można go zrobić z mniejszej lub większej liczby składników. Tak naprawdę potrzebujesz jedynie dwóch produktów – jajek i serka Dodatek proszku do pieczenia jest zbędny. Bez niego wypieki też będą delikatne i puszyste. Swoją konsystencję zawdzięczają bowiem pianie z białek. Jeśli jednak zdecydujesz się na dosypanie do ciasta proszku, zrób to pod koniec ubijania jajek. Nie musisz sięgać od razu po duże ilości (pół łyżeczki w zupełności wystarczy).

Przepis: Chlebek chmurka Idealna baza do kanapek i burgerów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 8 Składniki 3 jajka

90 g serka mascarpone Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOddziel białka od żółtek. Do żółtek dodaj ser i zmiksuj wszystko na gładką, puszystą masę. Białka ubij na sztywno. Możesz przyspieszyć ten proces, dodając do nich odrobinę soli. Pieczenie chlebkówPianę z białek połącz z mieszanką żółtek i sera. Wymieszaj całość bardzo delikatnie za pomoc szpatułki. Wykładaj porcje ciasta na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Włóż blachę do piekarnika nagrzanego do temperatury 150 stopni na 30 minut.

Rada: Jeśli nie masz pod ręką mascarpone, sięgnij po inny kremowy serek, na przykład typu philadelphia. Dobrze sprawdzi się też twarożek z wiaderka połączony z jogurtem naturalnym.

Chlebek chmurka – wskazówki

Nie musisz ściśle trzymać się podanego wyżej przepisu. Możesz go dowolnie modyfikować i wzbogacać recepturę na chlebek o różne składniki. Dobrze sprawdzą się suszone zioła, czarnuszka, chili albo czarny pieprz. Jeśli wolisz słodkie wersje pieczywa, sięgnij po mak lub sezam.

Gotowy chlebek z powodzeniem wykorzystasz jako bazę do kanapek, na przykład z dżemem, wędliną, serem czy pastą jajeczną. Możesz też użyć pieczywa do przygotowania domowych burgerów w bezglutenowej wersji. Opcji jest naprawdę bardzo dużo, a wybór zależy wyłącznie od twoich preferencji.

