Szybki obiad z 3 składników. Robię go w 15 minut, a każdy się zajada, bo smakuje świetnie

Uwielbiamy szybkie i proste obiady, ponieważ pozwalają nam zaoszczędzić czas, który możemy przeznaczyć na inne przyjemności. Proste przepisy sprawiają, że gotowanie staje się mniej stresujące, a my możemy cieszyć się smacznym posiłkiem bez długiego stania przy kuchence. Takie dania po całym dniu pracy są znacznie lepszym pomysłem niż skomplikowane potrawy. Świetnie sprawdzają się między innymi te, w których to makaron odgrywa „główną rolę”.

Jak zrobić szybki obiad z 3 składników?

Szybkie dania pozwalają nam również eksperymentować z różnorodnymi składnikami. Makaron ze szpinakiem i serem feta to proste i szybkie danie, które łączy w sobie wyrazisty smak sera z delikatnością świeżego szpinaku. Wystarczy ugotować makaron, a następnie wymieszać go z podsmażonym szpinakiem i pokruszoną fetą. Taka wersja z pewnością przypadnie do gustu też osobom, które na co dzień unikają jedzenia mięsa.

Przepis: Makaron ze szpinakiem i serem feta Obiad przygotujecie w mig, a każdy będzie się zajadać i poprosi o dokładkę Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 200 g suchego makaronu

200 g twardej fety

300 g świeżego szpinaku, na przykład baby Sposób przygotowania Gotowanie makaronuNajpierw ugotujcie makaron w osolonym wrzątku według instrukcji na opakowaniu. Przygotowanie sosuRoztopcie odrobinę masła na głębokiej patelni, a następnie dodajcie umyty szpinak. Całość wymieszajcie kilka razy, a po 5 minutach dodajcie pokrojoną w drobną kostkę fetę. Stworzy się z tego pyszny sos. Po 3 minutach wyłączcie palnik i wymieszajcie całość z makaronem.

Inne pomysły na szybki obiad

Na szybki obiad można przygotować makaron z sosem pomidorowym, który wymaga tylko kilku podstawowych składników: makaronu, pomidorów z puszki, czosnku, cebuli i bazylii. Świetnie sprawdzi się też makaron z pesto – wystarczy, że ugotujecie makaron, a następnie wymieszacie go z gotowym pesto (na przykład bazyliowym). Później dodajcie jeszcze przekrojone na pół pomidorki koktajlowe i odrobinę startego parmezanu.

Jeśli z kolei chcecie zjeść nieco lżej – dobrym pomysłem jest zrobienie sałatki z grillowanym kurczakiem, rukolą, pomidorkami koktajlowymi i serem feta, skrapiając wszystko oliwą z oliwek i sokiem z cytryny. Placki z cukinii to kolejna szybka opcja – wystarczy zetrzeć cukinię, wymieszać z jajkiem, mąką i przyprawami, a następnie usmażyć na patelni. Tortille z warzywami i serem, które można wypełnić też innymi ulubionymi składnikami i zapiec w piekarniku przez kilka minut, są również świetnym i szybkim pomysłem na obiad.

