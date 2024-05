Poszłam do Lidla po produkty na obiad. Wydałam mniej niż 15 zł, a najadła się cała rodzina

Czy można zrobić smaczny i zdrowy obiad dla całej rodziny za mniej niż 15 złotych? Jak najbardziej. Wystarczy sięgnąć do sprawdzonych klasyków i natrafić na dobre okazje cenowe. Mnie się udało. Kiedy zobaczyłam promocję na pomidory malinowe w Lidlu, które kosztowały 6,99 zł zamiast 14,99 zł, w mojej głowie od razu pojawił się pomysł na smaczny, zdrowy i ekspresowy obiad. Wystarczyło dokupić jeszcze jeden składnik, czyli makaron. Zapłaciłam za niego 3 złote i 42 grosze. Jeśli chcecie, skorzystać z obniżki na pomidory, macie jeszcze szansę. Musicie się jednak pospieszyć. Akcja trwa do soboty, 1 czerwca.

Jak zrobić makaron z sosem pomidorowym?

Przygotowanie tego dania jest banalnie proste i nie wymaga wiele pracy, a do tego jest to lekki posiłek. Jeśli dobrze się zorganizujecie, zdążycie ze wszystkim w 15 minut. Możecie na przykład przyszykować sos w czasie, gdy makaron będzie się gotował. Ten prosty zabieg pozwoli wam szybciej zrobić obiad.

Przepis: Makaron z sosem pomidorowym To pyszne, ekspresowe, a zarazem proste danie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 100 g spaghetti z pszenicy durum

3 duże pomidory

100-120 ml wody z gotowania makaronu

2 łyżki oliwy

sól

pieprz Sposób przygotowania Gotowanie makaronuUgotujcie makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Najlepiej, gdy będzie al dente (lekko twardawy). Powinno wam to zająć 8-10 minut Robienie sosuW czasie, gdy makaron będzie się gotował, zróbcie sos. Umyjcie pomidory, usuńcie szypułki i obierzcie warzywa ze skórki, a następnie zetrzyjcie je na tarce o drobnych oczkach. Przełóżcie pomidory na patelnię. Dodajcie oliwę i szczyptę soli. Gotujcie na wolnym ogniu przez kilka minut aż zgęstnieje. Jak sprawdzić, czy jest gotowy? Przejedźcie po nim łyżką. Jeśli nie będzie się rozwarstwiał, to znak, że możecie zdjąć patelnię z palnika. Łączenie składnikówUgotowany makaron wrzućcie do sosu. Dolejcie do niego wodę z gotowania spaghetti i wymieszajcie całość. To też dobry moment, żeby dodać starty parmezan (jeśli chcecie). Wymieszajcie całość i przełóżcie danie na talerze.

Rada: jeśli chcecie szybko obrać pomidory, sparzcie je najpierw wrzątkiem, a następnie przełóżcie do wody z lodem lub bardzo zimną wodą. Dzięki temu skórka łatwiej odejdzie.

Wskazówka: opcjonalnie możecie posypać gotowe danie startym parmezanem, pokruszoną fetą lub odrobiną innego ulubionego sera. Dzięki temu będzie bardziej sycące. Minimalistom polecam świeże listki bazylii lub posiekaną pietruszkę.

Szybki obiad z makaronem – wskazówki

Do przygotowania tego dania, możecie wykorzystać nie tylko spaghetti, ale też inny, dowolnie wybrany makaron, na przykład penne. Dobrze sprawdzi się także ten z dnia poprzedniego, który został wam na przykład po gotowaniu zupy czy innej potrawy (jeśli ugotowaliście jego większą ilość). Jeśli chcecie, dodajcie do sosu trochę mięsa mielonego (to opcja dla zdeklarowanych mięsożerców).

