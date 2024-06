Dodaję do humusu jeden nieoczywisty składnik. Smakuje o niebo lepiej niż klasyczny

Klasyczny humus powstaje na bazie ciecierzycy, tahini, oliwy i przypraw. Nie oznacza to jednak, że istnieje tylko jeden sposób na zrobienie tej pysznej przekąski. Wręcz przeciwnie – jest ich tyle, ilu zwolenników tej aromatycznej pasty. Każdy z nich ma swoją własną receptę na jej przyrządzenie. Ja również. Urozmaicam smak smarowidła, korzystając z różnych sezonowych warzyw. W maju i czerwcu zwykle sięgam po botwinkę, czyli młode buraczki z łodygami i liśćmi.

Jak zrobić humus z botwinką?

Przyrządzenie humusu nie jest skomplikowane ani pracochłonne. Wystarczy połączyć kilka produktów i zmiksować wszystko na jednolitą masę. To, jaką konsystencję będzie mieć smarowidło zależy wyłącznie od waszych preferencji. Jeśli lubicie, gdy poszczególne składniki w paście są wyczuwalne nie musicie jej miksować całkiem na gładko.

Przepis: Humus z botwinką To świetna przekąska. Doskonale pasuje nie tylko do kanapek, ale też różnego rodzaju warzyw. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 6 Składniki 450 g odsączonej z zalewy ciecierzycy z puszki

2 młode buraczki wraz z łodygami i liśćmi

3 łyżki pasty sezamowej (tahini)

2 ząbki czosnku

6 łyżek białego sezamu

4 łyżki oliwy z oliwek

1/3 szklanki zalewy z ciecierzycy

cytryna

1/2 łyżeczki kuminu rzymskiego

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie botwinkiBotwinkę umyjcie i odetnijcie jej liście. Buraczki wraz z łodygami ugotujcie w osolonej wodzie (ok. 10 minut). Gdy warzywa oraz liście ostygną, obierzcie je ze skórki i pokrójcie na kawałki. Na patelni rozgrzejcie oliwę (wystarczy łyżka). Dodajcie czosnek przeciśnięty przez praskę i smażcie całość ok. 10-20 sekund. Następnie dodajcie pokrojone liście botwiny i smażcie całość przez kilka minut, aż liście zmiękną i zmniejszą swoją objętość. Szykowanie pozostałych składnikówZiarna sezamu uprażcie na suchej patelni. Ciecierzycę odsączcie z zalewy. Nie wylewajcie płynu. Przyda się podczas przygotowywania humusu. Wyciśnijcie sok z cytryny. Łączenie składnikówPrzełóżcie ciecierzycę, pokrojone buraczki, pastę sezamową oraz podsmażone liście botwiny z czosnkiem do wysokiego naczynia. Dodajcie oliwę i sok z cytryny. Miksujcie do momentu uzyskania jednolitej pasty, stopniowo dodając zalewę z ciecierzycy. Podawanie pastyDoprawcie pastę przyprawami i wymieszajcie wszystkie składniki. Możecie posypać wierzch ziarnami sezamu, polać oliwą lub udekorować botwinką, kolendrą lub natką pietruszki (opcjonalnie).

Wskazówka: Do humusu możecie dodać też sok z buraka. Dzięki temu zyska intensywniejszy kolor.

Rada: Humus możecie zrobić na bazie gotowanej ciecierzycy, ale wtedy przygotowanie przekąski zajmie więcej czasu.

Jak gotować ciecierzycę?

Zanim przystąpicie do gotowania ciecierzycy (inaczej cieciorki) namoczcie ją w zimnej, przegotowanej wodzie. Pamiętajcie jednak, by nie robić tego zbyt długo. W przeciwnym razie – zacznie fermentować. Sprzyja temu też wysoka temperatura (powyżej 19 stopni Celsjusza) w pomieszczeniu. Cieciorka powinna wchłonąć wodę i napęcznieć, wtedy będzie gotowa do dalszej obróbki.

Cieciorkę odsączcie z wody, w której się moczyła, a płyn wylejcie. Następnie przepłuczcie ją na sitku i przełóżcie do garnka. Następnie zalejcie warzywo świeżą wodą i gotujcie powoli pod przykryciem do miękkości. Ciecierzyca powinna być miękka po około 60-90 minutach. Pamiętajcie, by zebrać pianę, która najprawdopodobniej pojawi się na początku gotowania cieciorki.

Z czym podawać humus z botwinki?

Humus z botwinki świetnie sprawdza się nie tylko jako smarowidło do pieczywa lub podpłomyków. Jest również doskonałym dipem do warzyw. Świetnie smakuje w połączeniu ze świeżymi i grillowanymi jarzynami pokrojonymi w słupki, na przykład marchewką, zielonym ogórkiem, selerem naciowym, ziemniaka, batatami lub papryką (żółtą, czerwoną etc.). Gotową pastę możecie polać oliwą z oliwek („zwykłą” lub smakową), posypać ziarnami sezamu lub prażoną ciecierzycą.

Czytaj też:

Mąka z ciecierzycy – właściwości, jak smakuje, wpływ na zdrowie, zastosowanieCzytaj też:

Tę pastę z ciecierzycy zrobisz w kilkanaście minut. Przepis na hummus idealny