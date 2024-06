Zamieniam masło na to sezonowe smarowidło. Jest zdrowe, pyszne i robię je w 10 minut

Bób to popularna roślina strączkowa o wielu cennych właściwościach. Zwykle gości na polskich stołach jako samodzielna przekąska. Wiele osób podaje ją z sosem na bazie koperku i masła klarowanego. Trzeba jednak podkreślić, że ten przysmak można wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Ja robię z niego pastę do kanapek. Jest pyszna, a w dodatku banalnie prosta w przygotowaniu.

Jak ugotować bób?

Gotowanie bobu nie nastręczy wam żadnych trudności, jeśli będziecie przestrzegać kilku prostych zasad. Pamiętajcie, by najpierw zalać przysmak gorącą wodą. Powinien spędzić w tej „kąpieli” około dwóch godzin. Jego moczenie sprawi, że nie będzie powodował wzdęć oraz innych dolegliwości gastrycznych. Ważne, by wodę, w której moczył się bób, wylać i do gotowania wykorzystać czystą. Podobny efekt uzyskacie, jeśli wrzucicie do garnka z gotującym się bobem kilka gałązek kopru albo szczyptę kminku.

Jak długo gotować bób? Wszystko zależy od tego, z jakimi „okazami” macie do czynienia. „Starsze” wymagają dłuższej obróbki termicznej, „młodsze” zwykle nadają się do spożycia po około 4-5 minutach gotowania. Jeśli chcecie posolić bób, zróbcie to na samym końcu, na chwilę przed zdjęciem garnka z palnika. Możecie też wtedy pokusić się o jego posłodzenie. Dzięki temu zyska bardziej intensywny smak.

Jak zrobić pastę z bobu?

To banalnie proste zadanie. Poradzicie sobie z nim nawet jako początkujący kucharze, którzy nie mają dużego doświadczenia w kuchni. Wystarczy jedynie zmiksować młody bób z kilkoma składnikami. Pasta najlepiej smakuje po lekkim schłodzeniu.

Przepis: Pasta z bobu To idealny dodatek do kanapek. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 400 g bobu

1 cytryna lub limonka

2 łyżki oliwy z oliwek

1 ząbek czosnku

3 listki mięty

sól, pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotujcie bób do miękkości. Gdy wystygnie, obierzcie go ze skórki. Wyciśnijcie sok z połówki cytryny lub limonki. Robienie pastyObrany bób wrzućcie do kielicha blendera. Dodajcie pozostałe składniki i zmiksujcie wszystko na gładką masę. Podawanie pastyPastę najlepiej lekko schłodzić w lodówce przed podaniem. Możecie ją serwować z pieczywem, warzywami itp. Wszystko zależy od waszych indywidualnych preferencji.

Wskazówka: Pasta z bobu świetnie sprawdza się nie tylko jako smarowidło do kanapek, ale również nadzienie do wytrawnych naleśników, sos do makaronu albo dip do warzyw.

Rada: Jeśli nie zużyjecie całej pasty od razu, przełóżcie ją do szklanego, szczelnie zamykanego słoiczka i schowajcie do lodówki. Może w niej spędzić około 7 dni.

Jak urozmaicić pastę z bobu?

Przedstawiony wyżej przepis to podstawowa wersja receptury. Możecie ją dowolnie urozmaicać, zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Jeśli chcecie, by zyskała więcej charakteru, dodajcie do niej odrobinę chili. Dobrze sprawdzą się też suszone pomidory w oleju. Bób doskonale komponuje się również z awokado, posiekanym szczypiorkiem lub natką pietruszki. Poza tym tworzy świetny, choć nieoczywisty, duet z pastą tahini. Spróbujcie różnych połączeń smakowych i wybierzcie swoje ulubione zestawienie.

Czytaj też:

Mama zdradziła mi prosty trik na gotowanie bobu. Dzięki niemu jest jeszcze smaczniejszyCzytaj też:

Sięgnij po tego pogromcę tłuszczu i patrz, jak waga leci w dół. Kosztuje mniej niż 10 zł