W 15 minut zrobisz gofry jak z budki, tylko o niebo lepsze. Ich sekretem jest jeden składnik

Gofry z budki to dla wielu osób swoisty symbol wakacyjnego wypoczynku. Nie musisz czekać na urlop, by zafundować bliskim te przysmaki i to w najlepszym wydaniu. Możesz zrobić je w domu. Sprawdź przepis na gofry z sekretnym składnikiem.

Gofry mogą spokojnie konkurować pod względem popularności z naleśnikami, racuchami bądź innymi słodkościami. Te serwowane w nadmorskich kurortach zwykle są przyrządzane według klasycznego przepisu. Robi się je na bazie mąki, mleka, oleju, jajek, cukru oraz proszku do pieczenia. Dziś chcielibyśmy zachęcić cię do wypróbowania zmodyfikowanej wersji tej tradycyjnej receptury i przygotowania gofrów z budki w ulepszonej odsłonie. Jak zrobić chrupiące i puszyste gofry? Przygotowanie słodkości jest bardzo proste. Wystarczy wzbogacić klasyczną recepturę o pewien niecodzienny składnik – twaróg. Dzięki niemu gofry stają się delikatniejsze i zyskują bardziej kremowy smak. Przepis: Gofry twarogowe Są delikatne, puszyste, a jednocześnie chrupiące. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 5 Składniki 300 g mąki pszennej

250 ml mleka

150 g twarogu

3 jajka

30 g cukru pudru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki oleju roślinnego

sól

tłuszcz do nasmarowania gofrownicy Sposób przygotowania Szykowanie ciastaMąkę wsyp do miski. Dodaj proszek do pieczenia i całość wymieszaj. Oddziel żółtka od białek. Żółtka umieść w misce z mąką, a białka przełóż do osobnego naczynia, Do miski z mąką wlej mleko i olej. Dodaj też twaróg. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki. Ubijanie piany z białekUbij białka na sztywną pianę (dodatek soli przyspieszy ten proces). Gdy będą białe i puszyste, zacznij stopniowo dodawać cukier (niewielkimi porcjami). Nie przerywaj ubijania. Smażenie gofrówNagrzej gofrownicę. Połącz pianę z białek i ciasto. Delikatnie wysmaruj gofrownicę olejem i wykładaj porcje ciasta. Zamknij gofrownicę. Gofry będą gotowe, gdy zyskają lekko złoty kolor. Rada: Najlepiej sprawdzi się twaróg śmietankowy w kostce, ale możesz również wykorzystać ten zwykły. Jeśli okaże się zbyt gęsty, dodaj do masy serowej odrobinę mleka. Ciasto na gofry powinno mieć konsystencję budyniu. Twarogowe gofry – wskazówki Twarogowe gofry najlepiej smakują na słodko. Możesz je serwować z wieloma różnymi dodatkami, na przykład sezonowymi owocami, bitą śmietaną, kremem czekoladowym, dżemem, konfiturą, miodem czy syropem klonowym. Pamiętaj, by dekorować wypieki bezpośrednio przed podaniem. w przeciwnym razie gofry zmiękną i nie będą już tak smaczne. Pu upieczeniu przełóż je od razu na kratkę i poczekaj aż wystygną. Nie układaj jednego placuszka na drugim. Zachowaj odstępy między nimi. Dzięki temu nie zaczną się „pocić" i nie stracą swojej chrupkości. Jeśli nie zjesz wszystkich gofrów od razu przechowuj je w strunowej torebce (maksymalnie 2-3 dni) w suchym miejscu.

