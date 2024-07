Latem robię tę lekką sałatkę z brzoskwiniami. Jest szybka, a sos sprawia, że syci jak żadna inna

Brzoskwinie smakują znakomicie nie tylko w deserach. W sezonie letnim warto podawać je w sałatkach. To doskonały pomysł na smaczną kolację i świetna okazja, by dostarczyć sobie mnóstwa cennych składników odżywczych.

Jakie są zalety brzoskwiń?

Brzoskwinie zawierają kilka istotnych dla naszego organizmu związków chemicznych. Ten owoc to m.in. bogate źródło wspomagającej wzrok witaminy A oraz działającej antyoksydacyjnie witaminy C. W brzoskwini znajdziemy też znaczne ilości korzystnie wpływającej na skórę witaminy E.

Niewielki słodki owoc zawiera także regulujący trawienie błonnik. Składnik ten pozwala uniknąć zaparć i utrzymać sytość po posiłku przez dłuższy czas. Ponadto obecny w brzoskwiniach potas pomoże nam zadbać o kondycję mięśni i układu nerwowego. Zalet jest na tyle dużo, że trzeba ja włączyć do jadłospisu np. w postaci zdrowej sałatki.

Jak przygotować sałatkę z brzoskwiniami?

Wykonanie lekkiej kompozycji z sezonowym owocem to bułka z masłem. Biorę kilka świeżych produktów i robię prosty sos z dodatkiem octu balsamicznego. Ten kwaśny składnik podkreśli smak dania, a przy okazji pobudzi trawienie, zadba o właściwy poziom cukru we krwi i przyczyni się do obniżania poziomu cholesterolu. Jest więc idealnym dodatkiem do naszej zdrowej sałatki z brzoskwiniami.

Przepis: Sałatka z brzoskwiniami i fetą Lekka letnia sałatka ze słodkimi owocami, serem i sosem balsamicznym. W sama raz na kolację. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki Na sałatkę: 80 g rukoli

2 brzoskwinie

1/2 czerwonej cebuli

100 g sera feta

2 łyżki listków bazylii Na sos: 2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka octu balsamicznego

1 łyżeczka miodu

pieprz

sól Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówRukolę opłucz. Brzoskwinie umyj i pokrój w ósemki. Cebule obierz, pokrój w piórka. Fetę wyjmij z opakowania i potnij w niewielką kostkę. Przygotowanie sosu do sałatkiDo naczynia wlej ocet balsamiczny i oliwę z oliwek. Wymieszaj, a następnie połącz z miodem. Dopraw solą oraz pieprzem. Składanie sałatki z brzoskwiniamiW misce umieść osuszona rukolę, cząstki brzoskwiń, fetę oraz cebulę. Wymieszaj z sosem balsamicznym, Posyp porwanymi listkami bazylii.

Jak podać sałatkę z brzoskwiniami?

Smaczna kompozycja rewelacyjnie smakuje z grzankami. Zróbcie je na suchej patelni z nieprzywierającą powłoką, a będą lekkie i przyjemne. Jeśli jednak wolicie z nich zrezygnować, podajcie choć kromkę chleba razowego. Zwiększycie w ten sposób podaż błonnika w daniu i sałatka z brzoskwiniami nasyci was na dłużej.

Możliwe modyfikacje sałatki z brzoskwinią

Do miksu warzywnego pasowały będą również świeże pomidory np. malinowe czy bawole serce. One także znakomicie smakują z sosem balsamicznym, a jeszcze dostarczają potasu.

Zamiast sera feta możecie użyć innego lekkiego nabiału np. mozzarelli czy burraty. Do sałatki pasować będzie także duszona pierś z kurczaka oraz tofu jedwabiste. Brzoskwinie przed wrzuceniem do dania możecie też ugrillować. Nabiorą ciekawego smaku.

By sałatka z brzoskwinią przyjemnie chrupała, możecie posypać ją posiekanymi orzechami włoskimi lub pestkami słonecznika. Dodacie w ten sposób porcję zdrowych tłuszczy i białka roślinnego.

