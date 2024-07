Grillowany arbuz z tymi dodatkami to poezja smaku. Podbijam nim każdą letnią imprezę

Arbuz to znany i lubiany owoc. Chętnie sięgamy po niego zwłaszcza latem. Doskonale orzeźwia i gasi pragnienie. Świetnie sprawdza się jako samodzielna przekąska. Odrobina kreatywności wystarczy, by stworzyć z niego niebanalny przysmak, który z powodzeniem może konkurować z kiełbaską, stekiem oraz innymi smakołykami z grilla. Zobaczcie, jak go przyrządzić.

Jak zrobić grillowany arbuz?

Przyrządzenie grillowanego arbuza jest banalnie proste i nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów. Wystarczy pokroić owoc na plastry, posmarować marynatą i umieścić na ruszcie. Nie musicie pozbawiać go pestek, ale jeśli chcecie możecie to zrobić. Ananas z grilla świetnie smakuje solo. Doskonale sprawdzi się również w roli dodatku do innych dań, na przykład sałatek, serów czy mięs.

Przepis: Grillowany arbuz To świetna przekąska. Z pewnością przypadnie do gustu nawet zdeklarowanym mięsożercom. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 6 Składniki 1 kg arbuza Na marynatę: 4 łyżki miodu

3 łyżki soku z pomarańczy

1/4 łyżeczki mielonego imbiru Sposób przygotowania Szykowanie arbuzaPokrójcie arbuza na plastry. Możecie pozbawić go pestek, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Robienie marynatyPołączcie miód i sok pomarańczowy. Dodajcie imbir i dokładnie wymieszajcie całość. Grillowanie arbuzaWysmarujcie każdy kawałek arbuza przygotowaną marynatą. Najlepiej użyć do tego celu pędzelka. Grillujcie arbuza z każdej strony przez 2-3 minuty.

Wskazówka: Nie pozbawiajcie arbuza skórki. Dzięki temu nie pokruszy się podczas grillowania. Łatwiej też będzie obracać go na ruszcie.

Rada: Sok z pomarańczy możecie zastąpić sokiem z cytryny lub limonki.

W czym zamarynować arbuza na grill?

Marynatę do arbuza możecie przygotować na bazie wielu różnych składników i tworzyć oryginalne kompozycje smaków. dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Dobrze sprawdzi się nie tylko miód czy imbir, ale również takie produkty jak na przykład:

sos sojowy,

ząbki czosnku,

chili,

pieprz,

mięta,

tymianek

Arbuz z grilla wspaniale smakuje w połączeniu z pokruszonym serem, na przykład fetą lub mozzarellą. Możecie posypać go posiekanymi orzechami włoskimi. Będzie się też świetnie komponować z listkami mięty.

Jakie owoce nadają się na grilla?

Na ruszcie możecie umieścić nie tylko arbuza, ale również wiele innych owoców. Ciekawą przekąską będzie na przykład grilowany ananas. Do podpiekania świetnie nadają się też brzoskwinie, nektarynki, morele, banany, figi, śliwki czy jabłka. Z łatwością zrobicie z nich pyszne owocowe szaszłyki. Pamiętajcie, by nie trzymać ich na grillu zbyt długo. Stale kontrolujcie stopień przypieczenia. W przeciwnym razie produkty szybko się spalą i trzeba je będzie wyrzucić.

