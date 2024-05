Co na grilla? Te produkty z rusztu smakują równie dobrze, jak kiełbasa, karkówka i kaszanka

Grillowanie to ulubiony „sport” Polaków. Sama uwielbiam spędzać wieczory przy grillu gazowym oraz przyrządzać różne potrawy na zawieszonym nad ogniskiem rusztem. Moim zdaniem potrawy pieczone nad ogniskiem są znacznie bardziej aromatyczne niż potrawy pieczone na grillu gazowym, elektrycznym lub węglowym, ale to kwestia gustu.

Co na grilla?

Choć często grilluję kiełbasę, karkówkę, kaszankę i skrzydełka z kurczaka, to staram się eksperymentować, dzięki czemu grillowe menu jest mniej monotonne oraz dopasowane do potrzeb mojej rodziny i przyjaciół. Dla zdeklarowanych mięsożerców przygotowuję m.in. skrzydełka w wersji XXL oraz udziec z indyka bez kości, dla wegan – grillowane pieczarki, paprykę i cukinię, a dla wegetarian – dodatkowo do warzyw ryby oraz owoce morza.

Jaki drób wybrać na grilla?

Mięso drobiowe to idealny wybór na grilla nie tylko dla osób, które chcą ograniczyć spożycie tłuszczu. Grillować można nie tylko skrzydełka z kurczaka oraz udka, ale także filety. Posiadając odpowiednie akcesoria, można również grillować całego kurczaka.

Oprócz mięsa z kurczaka na grillu można również przyrządzić mięso indycze. Często grilluję bardzo mięsne skrzydła z indyka, które wcześniej gotuję przez 30-40 minut z dodatkiem włoszczyzny, a następnie jeszcze ciepłe wkładam do marynaty. Równie dobrym wyborem na grilla jest pozbawiony kości udziec z indyka oraz filet z indyka, który kroję na mniejsze kawałki i przygotowuję z niego aromatyczne szaszłyki.

Na grillu można również przyrządzić pierś z kaczki, która dzięki pieczeniu na ruszcie zyskuje wyjątkowy smak i aromat. Jeśli jeszcze nie próbowaliście tego mięsa z grilla, serdecznie polecam. Ja podaję do niego żurawinę do mięs. To połączenie idealne.

Jeśli nie karkówka, to jaka wieprzowina na grilla?

Karkówka to niejedyne mięso wieprzowe, które możesz upiec na grillu. Doskonale smakują również grillowane steki ze schabu i szynki wieprzowej oraz grillowana łopatka. Moim numerem popisowym są polędwiczki wieprzowe. Na minimum 6 godzin przed grillowaniem wkładam je do marynaty na bazie czerwonego wina i oliwy z oliwek, które wzbogacam świeżym rozmarynem, czosnkiem, pieprzem i solą.

Jeżeli natomiast lubisz eksperymentować i nie przeszkadza Ci długie oczekiwanie na potrawę, to polecam przyrządzić aromatyczny gulasz z wieprzowiny i warzyw w zawieszonym nad ogniskiem żeliwnym kociołku lub kociołku obłożonym rozżarzonym drewnem bądź węglem.

Ryby i owoce morza na grilla

Grillowane ryby i owoce morza to ciekawe urozmaicenie menu ogrodowych przyjęć. Na grillu można przyrządzić całe ryby słodkowodne np. pstrąga, szczupaka, karasia, sandacza i amura oraz ryby morskie np. flądrę, śledzia, łososia i tuńczyka.

Przyrządzanie całych ryb na grillu ułatwia korzystanie ze specjalnego uchwytu do grillowania ryb, dzięki któremu można uniknąć rozpadania się mięsa podczas przewracania na drugą stronę. Smak ryb z grilla podbijają świeże i suszone zioła, masło oraz cytryna – dodatki można włożyć do wnętrza grillowanej ryby, dzięki czemu mięso będzie bardzo soczyste i aromatyczne.

Owoce morza, które idealnie nadają się na grilla, to m.in. krewetki, przegrzebki, kalmary, ośmiornice oraz homary. Owoce morza nie wymagają długiego grillowania oraz wielu dodatków. Ich smak podbija sok z cytryny, papryczka chili oraz świeże i suszone zioła m.in. tymianek.

Jakie warzywa nadają się na grilla?

Grillowane warzywa zyskują wyjątkowy smak. Na grillu można przygotować m.in. paprykę, cukinię, bakłażana, kukurydzę w kolbach, kalafior, brokuł, pieczarki, boczniaki, szparagi (warto wykorzystać krótki sezon na to wyśmienite warzywo), marchew, bataty oraz cebulę (nie musimy ograniczać się do żółtej odmiany) i czosnek. Wyjątkowy smak mają również grillowane ziemniaki, które można podawać jako samodzielne danie m.in. z twarożkiem, serem pleśniowym, sosem czosnkowym lub tofu oraz jako dodatek do innych potraw.

Owoce na grilla? Czemu nie

Owoce to bardzo rzadko grillowane w polskich domach produkty, a szkoda, bo zachwycają wyjątkowym smakiem i aromatem. Na grillu można przyrządzić m.in. jabłka, gruszki i banany. Wielbiciele pizzy hawajskiej muszą koniecznie skosztować grillowanych ananasów. Wyśmienicie smakuje również grillowane mango oraz arbuz.

Znane i lubiane potrawy, które możesz przyrządzić na grillu

Na grillu można przygotować wiele smacznych i popularnych dań. Przebojem ogrodowych przyjęć na pewno staną się domowe fast-foody w o wiele zdrowszej i smaczniejszej wersji.

Na grillu przygotujesz np. soczyste i aromatyczne burgery wołowe, wieprzowe oraz drobiowe, hot-dogi z tradycyjnymi parówkami lub frankfurtkami, tortille z kurczakiem lub innym mięsem i warzywami, tosty, a nawet pizzę. Urozmaiceniem grillowego menu mogą być szaszłyki z mięsem i warzywami oraz szaszłyki warzywne.

Czytaj też:

Amerykańskie hot dogi z grilla to hit. Ten szybki i łatwy przepis dostałam od przyjaciółki ze Stanów

Przydatne wskazówki, dzięki którym produkty z grilla zawsze wyjdą idealne

Przed grillowaniem warto przynajmniej przez kilka godzin marynować mięso w oliwie lub oleju oraz ziołach i przyprawach. Im dłużej marynujemy mięso, tym bardziej wyrazisty ma ono smak po upieczeniu. Do mięsa z grilla doskonale pasuje m.in. pikantna marynata z ketchupem i musztardą, łagodna marynata na bazie musztardy i miodu, marynata słodko-kwaśna oraz marynata czosnkowo-ziołowa.

Unikaj zbyt długiego grillowania mięsa, bo stanie się suche i twarde. Podczas grillowania możesz smarować mięso marynatą, która zapobiega jego nadmiernemu wysychaniu. Kontrolowanie stopnia wysmażenia mięsa ułatwia korzystanie z termometru kuchennego.

Temperatura (wewnątrz mięsa), którą ma gotowe do spożycia mięso, to:

dla drobiu – 75 stopni Celsjusza,

dla wieprzowiny – 55-70 stopni Celsjusza (w zależności od rodzaju mięsa),

dla wołowiny – 60-95 stopni Celsjusza – stopień wysmażenia medium (średnio wysmażony): 60-65 stopni, stopień wysmażenia medium well: 65-69 stopni, stopień wysmażenia well done (dobrze wysmażony): > 70 stopni.

Czytaj też:

Ta sałatka idealnie pasuje do dań grilla i nie tylko. Zrobisz ją szybko z kilku prostych składnikówCzytaj też:

Grillowany ananas z miodem i szczyptą tej przyprawy to obłęd. Podaję go, gdy goście mają dość kiełbaski