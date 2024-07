To najlepszy dżem z czarnej porzeczki. Wychodzi gęsty, aromatyczny i nie pleśnieje w czasie przechowywania

Dzięki domowym przetworom można cieszyć się smakiem owoców poza sezonem. Choć przygotowanie dżemu wymaga nieco uwagi, to jego smak w pełni wynagradza czas spędzony w kuchni. Domowy dżem z czarnej porzeczki różni się od dostępnych w sklepach produktów nie tylko smakiem i konsystencją, ale także składem. Nieco zmieniłem stary przepis na dżem porzeczkowy, z którego korzystały moja babcia i mama – zmniejszyłem proporcje cukru i owoców z 1:1 (1 porcja owoców/1 porcja cukru) do 2:1 (2 porcje owoców na/1 porcja cukru). Jeżeli lubisz bardzo słodki dżem porzeczkowy (czarna porzeczka ma kwaskowaty smak), to możesz zwiększyć ilość cukru.

Choć może się wydawać, że mniejsza ilość cukru wpłynie na konsystencję i trwałość przetworów, to zapewniam, że dżem z czarnej porzeczki, który będzie odpowiednio długo gotowany, zostanie przełożony do prawidłowo przygotowanych słoiczków i poddany pasteryzacji, nie spleśnieje.

Jakie porzeczki nadają się na dżem?

Zgodnie z poniższym przepisem możesz przygotować nie tylko dżem z czarnej, ale także czerwonej i białej porzeczki. Na przetwory najlepsze są dojrzałe porzeczki, bez oznak zepsucia. Zawsze zamawiam owoce na targu dzień wcześniej i odbieram z samego rana, żeby nie prażyły się na słońcu, co sprzyja gniciu i pleśnieniu. Warto wiedzieć, że zerwane z krzaczka porzeczki nie muszą zostać przetworzone tego samego dnia. Jeżeli nie są wilgotne, to zachowują świeżość przez kilka dni. Czarne porzeczki najlepiej przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu np. w spiżarni lub piwnicy.

Ile gotować porzeczki przed przełożeniem do słoików?

Dżem bez zbędnych dodatków wymaga dość długiego gotowania. Ja gotuję czarne porzeczki 4-5 godzin, dzięki czemu zyskują bardzo gęstą konsystencję. Odparowanie nadmiaru wody z owoców przyśpiesza użycie szerokiego garnka, w którym można rozłożyć owoce cienką warstwą. Przed przypaleniem się dżemu truskawkowego chroni użycie garnka z grubym dnem lub ułożenie na palniku gazowym metalowej płytki, która przewodzi ciepło.

Dżem jest gotowy, gdy owoce się rozpadną, a z soku i cukru powstanie gęsty syrop. Po wystygnięciu dżem jeszcze zgęstnieje. Możesz rozpadające się porzeczki przetrzeć przez drobne sitko i gotować do zgęstnienia – w ten sposób otrzymasz idealnie gładką „galaretkę” z czarnej porzeczki.

Przepis: Dżem z czarnej porzeczki bez żelfiksu Z poniższego przepisu przygotujesz 6 słoików dżemu porzeczkowego o pojemności 250 ml. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 1100 w każdej porcji Składniki 2 kg czarnych porzeczek

1 kg cukru

100 ml wody Sposób przygotowania Uszykowanie owocówCzarne porzeczki obierz z ogonków i usuń zepsute lub niedojrzałe owoce. Przełóż obrane porzeczki do miski i zalej je zimną wodą. Dwukrotnie wypłucz owoce w misce, zmieniając wodę na świeżą, a następnie przelej owoce na sitku zimną wodą i pozostaw do odcieknięcia. Odsączone z nadmiaru wody porzeczki przełóż do szerokiego, płaskiego rondla z grubym dnem. Jeżeli masz w kuchennej szafce żeliwną lub stalową brytfankę z grubym dnem, to również możesz jej użyć. Do robienia przetworów z owoców nie nadają się garnki aluminiowe. Dodanie wody i cukruDo garnka z owocami dodaj wodę i cukier. Ustaw garnek na najmniejszym palniku i przykryj pokrywką. Gdy zawartość garnka zacznie wrzeć, zdejmij pokrywkę i ustaw minimalną moc palnika. Możesz przyśpieszyć robienie dżemu z czarnej porzeczki, rozgniatając owoce tłuczkiem do ziemniaków. GotowanieGotuj dżem z czarnej porzeczki na bardzo małym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Możesz przerwać gotowanie, pozostawiając garnek z dżemem w chłodnym miejscu i dokończyć przygotowywanie przetworów następnego dnia. Dżem z czarnej porzeczki jest gotowy, gdy ma konsystencję kisielu. Przekładanie do słoikówGorący dżem nakładaj do słoików suchą chochlą lub przelewaj go z garnka, pozostawiając około 1 cm wolnej przestrzeni pod rantem słoika. Przed zamknięciem słoika dokładnie przetrzyj jego rant czystą ściereczką lub papierowym ręcznikiem. Zaraz po nałożeniu dżemu zakręcaj słoiki i ustawiaj je do góry dnem na tacce, która uchroni blat przed zabrudzeniem, jeżeli zakrętka okaże się nieszczelna. Po wystudzeniu przewróć słoiki, sprawdź, czy zakrętki dobrze trzymają – środek zakrętki powinien być lekko wklęsły i spróbuj je dokręcić. Jeżeli zakrętka ugina się pod palcem, to słoik nie jest zamknięty i trzeba ponownie zagotować dżem, przełożyć go do czystego, suchego słoika, zakręcić nową zakrętką i odstawić do ostygnięcia.

Jak przygotować słoiki na dżem?

Odpowiednie przygotowanie słoików i zakrętek to połowa sukcesu podczas robienia domowych przetworów. Na dżem najlepsze są małe słoiki – ich pojemność dobierz zgodnie z własnymi potrzebami. Jeżeli masz większą rodzinę, to polecam słoiki o pojemności 250-280 ml, a dla 1-2 osób np. słoiki 130 ml. Dobór pojemności słoików do ilości spożywających dżem osób pozwala uniknąć długiego przechowywania otwartego słoika w lodówce, co sprzyja pojawieniu się pleśni.

Słoiki na dżem i zakrętki muszą zostać dokładnie umyte oraz wyparzone w piekarniku lub wygotowane w wodzie i wytarte do sucha. Zakrętki można dodatkowo przetrzeć spirytusem.

Czy dżem z czarnej porzeczki wymaga pasteryzacji?

Dżem z mojego przepisu możesz nałożyć do słoików, zakręcić, ustawić na wieczkach, odwrócić i po ostygnięciu oraz sprawdzeniu szczelności słoików, odstawić na półkę w spiżarni. Moja babcia przykrywała ustawione na wieczkach słoiczki z gorącym dżemem grubym kocem lub poduszką z pierza, co miało chronić przed rozszczelnieniem się zakrętek w czasie przechowywania dżemu.

Ja dla pewności pasteryzuję dżemy, do których dodaję mniej cukru, w piekarniku lub tradycyjnie w garnku z wodą. Dzięki pasteryzacji można przedłużyć trwałość dżemu i uniknąć jego pleśnienia, jeżeli np. podczas nakładania go słoików dostanie się odrobina wody.

