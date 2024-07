Jak przedłużyć świeżość malin? Babciny trik jest na wagę złota

Maliny to pyszne, ale nietrwałe owoce. Bardzo szybko fermentują i pleśnieją. Na szczęście niedawno poznałam sposób na to, by wydłużyć ich świeżość. Swój niezawodny patent zdradziła mi babcia. Poznajcie jej trik.

Maliny mają wiele cennych właściwości. Zawierają kwas elagowy, który działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. W dodatku jest silnym antyoksydantem. Spowalnia procesy starzenia się komórek, wzmacnia odporność organizmu i chroni przed chorobami. Prowadzone badania wykazały, że związek ten hamuje namnażanie się komórek nowotworowych i może odegrać ważną rolę między innymi w leczeniu raka wątroby i płuc. Opisywane owoce dostarczają również wielu mikroelementów, takich jak na przykład cynk, wapń, magnez, selen czy potas. Obniżają poziom ciśnienia tętniczego krwi i wpływają pozytywnie na pracę układu sercowo-naczyniowego. Wspierają też trawienie. Usprawniają perystaltykę jelit, a co za tym idzie przyspieszają przemianę materii i ułatwiają odchudzanie. Wiele osób rezygnuje jednak z jedzenia malin. Powód jest dość prozaiczny – owoce szybko się psują. Już po kilku godzinach od zakupu mogą pokryć się pleśnią. Na szczęście istnieje prosty i szybki sposób, by temu zapobiec. Wystarczy wykonać jedną czynność przed włożeniem smakołyków do lodówki. Ten zabieg nie zajmuje dużo czasu, a przynosi bardzo dobre efekty. Babciny trik na świeże maliny Na czym polega patent babci na przedłużenie świeżości malin? Trzeba „wykąpać” je w specjalnym roztworze, a potem dokładnie opłukać pod bieżącą wodą, delikatnie osuszyć, a następnie umieścić w pojemniku wyłożonym ręcznikiem papierowym. Tak przygotowany „pakunek” należy schować w chłodne miejsce, najlepiej do lodówki. Sekretem tej metody jest mieszanka, którą zalewamy owoce. To połączenie wody (250 mililitrów) i białego octu (80 ml). Trzeba pamiętać, by nie trzymać w niej malin zbyt długo. Wystarczy 30 sekund. Ocet tworzy kwaśne środowisko i hamuje namnażanie się grzybów oraz pleśni. Może wydłużyć świeżość owoców nawet do 5-7 dni. Warto podkreślić, że przedstawiona wyżej metoda znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku malin, ale również truskawek, jagód, jeżyn, porzeczek czy borówek amerykańskich. Jeśli chcecie zakonserwować w ten sposób wiele owoców, wcześniej podzielcie je na mniejsze porcje. Dzięki temu cały proces przebiegnie szybciej i sprawniej. Jak wykorzystać maliny w kuchni? Owoce możecie jeść na surowo albo wykorzystać jako bazę różnego rodzaju przetworów. Dobrym pomysłem jest zrobienie soku z malin. Napój bywa często stosowany w leczeniu infekcji i przeziębień. Ma działanie antybakteryjne oraz napotne. Dzięki temu wspomaga organizm w walce z chorobotwórczymi drobnoustrojami. Wystarczy dodać kilka łyżek takiego soku do wody lub herbaty. Czytaj też:

