Z tych polskich owoców robię ekspresowy koktajl. Jest lekki i pomaga mi schudnąć

Koktajl owocowy jest świetną letnią przekąską, która pomaga zadbać o linię, a jednocześnie zapewnia solidną porcję witamin i minerałów. W lecie stawiam na polskie czerwone porzeczki. Na działce mam ich mnóstwo. Dodaję tylko 2 inne produkty, a koktajl smakuje obłędnie i nie zawiera wielu kalorii. W sam raz na zdrowy początek dnia podczas diety.

Jak zrobić koktajl porzeczkowy?

Mój koktajl z porzeczek skusił nawet dzieci. Bardzo mnie to ucieszyło, bo obfituje w liczne witaminy m.in. A, K czy B9. To także bardzo dobre źródło witaminy C oraz pierwiastków takich jak magnez czy żelazo. W bananie, którego dodaję dla konsystencji, znajduje się z kolei sporo potasu czy witaminy E. Jogurt naturalny z kolei to świetne źródło białka i korzystnych dla układu pokarmowego bakterii. Niewielkim wysiłkiem zyskuje zatem bardzo odżywczy posiłek, który chroni mnie przed podjadaniem.

Przygotowanie tego pysznego owocowego miksu zajmuje dosłownie chwilę. Myję porzeczki, oddzielam je od gałązek za pomocą widelca i wraz z obranym bananem wrzucam do pojemnika blendera. Dodaję jeszcze nabiał i rozdrabniam całość na gładką masę. Prościej się nie da.

Przepis: Koktajl porzeczkowy Lekki i orzeźwiający koktajl owocowy idealny jako letnie śniadanie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 187 w każdej porcji Składniki 400 g czerwonych porzeczek

2 banany

500 ml jogurtu naturalnego

woda Sposób przygotowania Uszykowanie owocówBanana obierz, pokrój na mniejsze kawałki. Czerwone porzeczki umyj, zerwij z gałązek. Robienie koktajlu porzeczkowegoPorzeczki, banana oraz jogurt naturalny umieść w pojemniku blendera. Zmiksuj na gładką masę. Gdy koktajl był bardzo gęsty, wlej niewielką ilość wody.

Jak podawać koktajl z porzeczek?

Koktajl nie wymaga już żadnych dodatków. Zwykle jednak lubię schrupać do niego garść orzechów, które dostarczą jeszcze roślinnego białka czy niewielkiej porcji zdrowych tłuszczy. Zazwyczaj sięgam po migdały lub orzechy włoskie.

Koktajl porzeczkowy polecam wypić na świeżo lub przelać do butelki i zabrać w drogę. Nie przechowuj go zbyt długo, bo z czasem będzie tracił swoje walory.

Inne wersje koktajlu porzeczkowego

Zamiast jogurtu naturalnego możesz użyć dowolnego innego nabiału np. kefiru, mleka lub jogurtu greckiego. Każdy z nich pozwoli ci jednak uzyskać nieco inną konsystencję.

Możesz wsypać do owoców płatki owsiane, siemię lniane lub otręby. Dodatki te zwiększą zawartość błonnika w koktajlu z porzeczek i stanie się on jeszcze bardziej sycący.

Koktajl porzeczkowy możesz też wzbogacić o inne owoce jagodowe. Wrzucając np. maliny zamiast banana, uzyskasz chłodny miks w typie smoothie, który może stanowić bardzo przyjemny dodatek do posiłku.

Czytaj też:

Odkryłam wyjątkowy koktajl. Zrobisz go w 10 minut i pomoże ci schudnąćCzytaj też:

Ten koktajl à la piña colada zastępuje mi śniadanie. Syci na długo i świetnie smakuje