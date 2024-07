Te muffiny smakują lepiej niż jagodzianki. Ich sekretem jest 1 składnik

Latem sklepy spożywcze i supermarkety organizują różnego rodzaju promocje na sezonowe owoce. To świetna okazja, by robić desery na bazie tych składników. Tym razem polecam przepis na pyszne muffiny z borówkami. Są tak dobre, że znikają ze stołu w mgnieniu oka, a bliscy zawsze proszą o dokładkę.

Jak zrobić muffiny z borówkami lub innymi owocami?

Przygotowanie muffin nie wymaga dużego doświadczenia. Wystarczy wymieszać poszczególne składniki i wlać ciasto do foremek, a potem upiec je w piekarniku. Ten deser można śmiało zabrać ze sobą na wakacyjny piknik albo wycieczkę. Możesz też zabrać je ze sobą do pracy. Świetnie sprawdzą się jako drugie śniadanie. Doskonale smakują w połączeniu z kawą, cappuccino lub herbatą.

Przepis: Muffiny z borówkami Te pyszne smakołyki mogą konkurować z jagodziankami. Musicie ich spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 12 Składniki 270 g mąki pszennej

3 jajka

100 ml oleju

125 ml mleka

100 g cukru

300 g borówek

10 g proszku do pieczenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj owoce. Wyjmij jajka z lodówki. Powinny mieć temperaturę pokojową. Robienie ciastaJajka i cukier ubij na jasną pianę. Cukier musi się całkowicie rozpuścić. Gdy piana będzie gotowa, zacznij powoli wlewać do niej olej. Nie przerywaj mieszania. Możesz za to zmniejszyć obroty miksera. Do powstałej masy dodaj pozostałe składniki. Na koniec dorzuć owoce. Wymieszaj składniki. Pieczenie ciastaWlewaj ciasto do foremek. Nie wypełniaj ich w całości. Piecz muffiny w piekarniku nagrzanym do 170 stopni (pieczenie góra-dół) przez około 25 minut do momentu aż wyrosną i zarumienią się. Nie wyjmuj od razu gotowych słodkości. Uchyl drzwi piekarnika i odczekaj 5 minut.

Wskazówki do przepisu na babeczki z borówkami

Możesz modyfikować wskazany przepis zgodnie z indywidualnymi potrzebami, na przykład wymieszać cukier zwykły z waniliowym. Dzięki temu wypieki zyskają jeszcze piękniejszy aromat. Jeśli nie masz pod ręką oleju, sięgnij po roztopione masło (wystarczy 100 gramów). Do zrobienia tego deseru warto wykorzystać nie tylko borówki amerykańskie, ale również inne owoce. Świetnie sprawdzą się m.in. maliny czy wiśnie. Jeżeli korzystasz z soczystych owoców, obtocz je w mące przed wrzuceniem ich do ciasta. Dzięki temu prostemu zabiegowi nie puszczą dużo soku i nie opadną na dno.

Przed wlaniem masy do foremek, wysmaruj je odrobiną tłuszczu. Pamiętaj, by nie wypełniać ich w całości. Podczas pieczenia ciasto urośnie i – jeśli będzie go zbyt wiele – wyleje się na zewnątrz. Zostaw około 1,5 centymetra „zapasu”. Zanim wstawisz muffiny do piekarnika, upewnij się, że temperatura nie jest zbyt wysoka. W przeciwnym razie szybko spalisz deser. Gotowe smakołyki możesz udekorować owocami, listkiem mięty albo kawałkami gorzkiej czekolady. Świetnie sprawdzi się polewa z domowego lukru.

Czytaj też:

Nie kupuję już „piegusek”. Robię je sama w muffinowej wersji. Wszyscy proszą o dokładkęCzytaj też:

Muffinki owsiane to moje najnowsze odkrycie. Są o niebo lepsze od owsianki i sprawdzą się na diecie