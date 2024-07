Ta prosta i szybka zapiekanka ziemniaczana zaskakuje smakiem. To zasługa jednego składnika

Pokusa Janssona to tradycyjne danie kuchni szwedzkiej. Tę zapiekankę ziemniaczaną zwykle przygotowuje się na Boże Narodzenie. Jednak smakuje tak dobrze, że warto przyrządzać ją nie tylko od święta, zwłaszcza że nie wymaga dużo pracy. W oryginalnym przepisie występują marynowane szprotki. Ich zdobycie w polskich warunkach może nastręczyć pewną trudność. Mają je w swojej ofercie głównie sklepy internetowe. Nie martw się jednak, jeśli nie znajdziesz wskazanego składnika. Z powodzeniem zastąpią go marynowane filety z sardeli, czyli anchois. Dzięki nim ziemniaki nabiorą wyjątkowego, wyrazistego smaku.

Jakie ziemniaki wybrać na szwedzką zapiekankę?

Do przygotowania szwedzkiej zapiekanki najlepiej nadają się ziemniaki typu A lub B. Zawierają stosunkowo niewielką ilość skrobi, dzięki czemu nie rozpadają się podczas obróbki termicznej. Zachowują zwięzłą strukturę i pozostają wilgotne. Z łatwością można je kroić. Świetnie sprawdzają się nie tylko w zapiekankach, ale także różnego rodzaju przekąskach. Wspaniale pasują między innymi do skandynawskiej sałatki do dań z grilla. Warto sięgnąć po odmiany takie jak na przykład Agata, Belinda, Oberon, Impresja, Lord, Mozart, Sante, Syrena czy Victoria.

Jak zrobić szwedzką zapiekankę ziemniaczaną?

Jednym z najbardziej pracochłonnych etapów przyrządzania tego dania jest krojenie składników. Początkującym kucharzom może on zająć trochę czasu. Jeżeli cierpliwość nie należy do twoich mocnych stron, sięgnij po kuchenne pomoce. Przyda się między innymi mandolina do warzyw. Wykorzystaj też trik na rozdrabnianie cebuli. Schłodź ją, zanim zabierzesz się za obróbkę warzywa. Zimne będzie wydzielać mniej związków drażniących. W efekcie zredukujesz ryzyko łzawienia i pieczenia oczu podczas krojenia cebuli.

Przepis: Szwedzka zapiekanka ziemniaczana To pyszny, prosty, a zarazem sycący obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Szwedzka Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Składniki 600 g ziemniaków

150 g marynowanych szprotek

2 średnie cebule

300 ml śmietany 18%

tłuszcz do wysmarowania formy

mielony pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz warzywa. Cebulę pokrój w piórka, a ziemniaki – w cienkie słupki. Odsącz szprotki z zalewy. Posiekaj je. Jeśli chcesz możesz poddusić cebulę na patelni, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Układanie składnikówWysmaruj naczynie żaroodporne masłem. Układaj w nim składniki w następującej kolejności. Najpierw warstwa ziemniaków (około ⅓), potem połowa szprotek i cebuli. Przykryj je słupkami z kartofli. Wyłóż na nie pozostałe szprotki. Wykorzystaj też resztę cebuli. Ostatnią warstwę zapiekanki powinny stanowić ziemniaki. Wykańczanie zapiekankiNagrzej piekarnik do 200 stopni i piecz zapiekankę przez około pół godziny

Rada: Przed wstawieniem zapiekanki do piekarnika, możesz posypać jej wierz bułką tartą i położyć na nią trochę masła. Dzięki temu przysmak zyska bogatszy smak oraz złocistą, chrupiącą skórkę. Poza tym nie wyschnie zbyt szybko.

Wskazówka: Zapiekanka najlepiej smakuje na ciepło. Przed podaniem możesz posypać ją posiekanym szczypiorkiem lub koperkiem.

Inne propozycje zapiekanek ziemniaczanych

Zapiekanka ziemniaczana to świetny pomysł na szybki obiad, a także doskonały patent na wykorzystanie resztek zalegających w lodówce czy kuchennych szafkach. Możesz przyrządzić to danie na milion rozmaitych sposobów z użyciem składników, które akurat masz pod ręką. Dobrze sprawdzą się między innymi:

sezonowe warzywa – papryki, pomidory, cukinie itp.

różne rodzaje mięs – kiełbasa, wędzony boczek, parówki etc.

sery – cheddar, parmezan, ementaler itp.

grzyby – na przykład pieczarki

