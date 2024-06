Z tych tanich warzyw robię szybką zapiekankę na obiad. To mój HIT na upalne dni

Zapiekanka warzywna to świetny pomysł na szybki obiad. Potrawa z pewnością zasmakuje nawet zdeklarowanym wielbicielom steków i hamburgerów. Nie ma w niej ani grama mięsa, ale zapewnia uczucie sytości na długo. Dodaje energii i zmniejsza ochotę na słodycze oraz różne inne niezdrowe przekąski. Jednocześnie nie obciąża domowego budżetu. Do jej przygotowania możecie wykorzystać różne sezonowe jarzyny.

Jak zrobić letnią zapiekankę warzywną na obiad?

Do zrobienia tej zapiekanki potrzebujecie tylko kilku składników. Przydadzą się cukinie, pomidory, ziemniaki i cebule. Całości dopełnia sos przygotowany na bazie jajka, śmietany i przypraw. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast starty żółty ser. Pamiętajcie, że możecie dowolnie modyfikować wskazaną recepturę. Do przepisu pasują np.: kalafior, brokuł, papryka, pieczarki, bakłażan. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać do zapiekanki także wędzony boczek, kawałki kurczaka, mięso mielone czy podsmażaną kiełbasę. Wszystko zależy od waszych potrzeb i upodobań.

Przepis: Letnia zapiekanka warzywna To idealna propozycja na obiad w upalne dni. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki Na zapiekankę: 4 pomidory

500 g ziemniaków

100 g żółtego sera

3 cukinie

masło do wysmarowania formy Na sos: 2 jajka

200 ml śmietany 12%

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie ziemniakówNajpierw obierzcie ziemniaki i ugotujcie. Uważajcie, by ich nie rozgotować. Powinny pozostać półtwarde. do niecałkowitej miękkości. Następnie ostudźcie je i pokrójcie w cienkie plastry. Szykowanie pozostałych warzywW czasie, gdy ziemniaki się gotują przygotujcie pozostałe warzywa. Cukinie i pomidory, umyjcie, oczyśćcie z gniazd nasiennych i pokrójcie w kostkę. Układanie warzywWysmarujcie naczynie żaroodporne masłem. Przełóżcie do niego ziemniaki, a następnie wszystkie pokrojone wcześniej warzywa. Doprawcie całość. Przygotowanie sosuW miseczce rozbełtajcie jajka, dodajcie śmietanę oraz przyprawy. Wszystko razem wymieszajcie. Sos powinien mieć jednolitą konsystencję. Zalejcie nim warzywa. Zapiekankę posypcie serem startym na tarce o grubych oczkach. Pieczenie zapiekankiZapiekankę włóżcie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pieczcie ją przez 20 minut pod przykryciem, a potem jeszcze 5 minut już bez przykrycia do momentu aż ser się rozpuści.

Wskazówka: Zapiekanka najlepiej smakuje na ciepło. Przed podaniem możecie posypać ją zieleniną, na przykład posiekanym szczypiorkiem, pokrojoną natką pietruszki czy koperkiem.

Inne pomysły na szybkie dania

Jeśli szukacie innego pomysłu na szybkie dania, które sprawdzą się w upalne dni, postawcie na potrawy inspirowane włoską kuchnią, na przykład pasta alla gricia albo makaron z sosem Alfredo. To idealne propozycje obiadowe. Jeżeli natomiast chcecie przygotować lekką i orzeźwiającą kolację, sięgnijcie po przepis na sałatkę z arbuzem i fetą. Ta przekąska nie obciąży żołądka, a jednocześnie nasyci.

