Koniec ze szczypiącymi oczami podczas krojenia cebuli. Sprawdzone sposoby

Cebulę wykorzystujemy do naprawdę wielu potraw – nadaje im ona wyrazistego smaku, doskonale łączy się też z innymi składnikami. To niepozorne warzywo jest ważnym dodatkiem w polskiej kuchni, ponieważ nawet proste potrawy zyskują dzięki niemu wspaniały aromat. Poza tym, warzywo to ma też inne cenne właściwości – cebula od pokoleń jest wykorzystywana w „domowej medycynie”. Wspiera odporność i jest naturalnym sposobem na przeziębienie. Wiele osób unika jej ze względu na nieprzyjemne doznania podczas krojenia. Znamy jednak sposoby na to, by ta czynność przestała być wreszcie horrorem.

Jak kroić cebulę, żeby nie szczypały oczy?

Jednym ze sposobów, by nie płakać podczas krojenia cebuli, jest wcześniejsze schłodzenie tego warzywa. Wystarczy, że obraną cebulę umieścicie w całości w lodówce lub zamrażarce na około pół godziny. Schłodzone warzywo będzie w ten sposób wydzielało mniejsze ilości drażniącego gazu, a tym samym – krojenie cebuli nie będzie powodowało nieprzyjemnego szczypania w oczy.

Chcąc wykorzystać ten sposób, musicie jednak pamiętać, żeby wcześniej przygotować cebulę. Nie możecie więc zastosować tej metody, gdy spontanicznie gotujcie potrawę z użyciem cebuli. Szybszym sposobem będzie namoczenie cebuli w lodowatej wodzie – obniży się wtedy jej temperatura, przez co osiągniecie podobny efekt, jak po jej schłodzeniu. Woda jest też świetnym neutralizatorem gazów, które uwalniają się podczas krojenia tego warzywa i powodują łzawienie oczu. Niska temperatura ogranicza działanie allinazy. Dobrze sprawdzi się jednak też gorąca woda – możecie odrobinę podgotować cebulę przed rozpoczęciem jej krojenia. Ciekawym patentem jest też podsmażenie dużych kawałków cebuli na patelni lub w garnku. To również pozwoli uniknąć łez.

Jak przygotować nóż do krojenia cebuli?

Prostą metodą jest także moczenie noża w zimnej wodzie przed rozpoczęciem krojenia cebuli. W ten sposób zneutralizujecie enzymy drażniące oczy. Musicie jedynie wlać do miseczki odrobinę zimnej wody, a następnie chwilę moczyć w niej nóż. Zwróćcie uwagę też na to, jakiego noża używacie do krojenia cebuli – im będzie ostrzejszy, tym prawdopodobieństwo uwalniania się łez podczas krojenia będzie mniejsze. Dodatkowo warto wybierać noże z gładkim ostrzem. Jeżeli użyjecie tego z ząbkami – zmiażdży on warstwy cebuli, a to z kolei sprawia, że uwalnia się więcej drażniących enzymów, które są odpowiedzialne za szczypanie i łzawienie oczu.

Dlaczego oczy łzawią podczas krojenia cebuli?

Z pewnością wiele osób zastanawia się, dlaczego właściwie płaczemy podczas krojenia cebuli. Wbrew pozorom wcale nie odpowiada za to intensywny zapach tego warzywa. Nieprzyjemne odczucia wynikają z zawartego w cebuli enzymu (allinazy). Uwalnia się on podczas krojenia i wchodzi w reakcję z innymi składnikami. W ten sposób powstaje gaz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się w powietrzu, a gdy dociera do oczu – ma już postać kwasu siarkowego, który działa w sposób drażniący. Wtedy śluzówka próbuje zneutralizować tę substancję, wytwarzając łzy – jest to więc reakcja obronna śluzówki oka.

