Odkryj przepis na prostą zapiekankę z bakłażana. Ten zdrowy hit sezonu mam od dietetyczki

Musaka jest pyszną zapiekanką z bakłażanów. Oryginalna wersja dania jest niestety dość ciężka i kaloryczna. Do niedawna jeszcze myślałam, że będę musiała się z nią pożegnać na zawsze. Jednak dietetyczka pokazała mi prosty sposób na odchudzenie potrawy. Jej danie inspirowane greckim oryginałem jest pyszne, syci na długo i wcale nie idzie w boczki.

Jak zrobić dietetyczną musakę?

Do zrobienie lekkiej musaki od dietetyczki wykorzystuję mielone mięso indycze. Jest chudsze i lżejsze niż wieprzowina, a też smakuje dobrze z pomidorami. Modyfikuję też beszamel. Do sosu zamiast masła używam mąki kukurydzianej. Zawiera sporo błonnika oraz składników odżywczych takich jak potas, magnez czy witamina A. Pełnotłuste mleko dodatkowo zamieniam na chudszy odpowiednik. Sera nie będę pomijać tylko użyję symbolicznej ilości – nada smaku, ale nie podbije znacznie wartości kalorycznej dania.

Przepis: Musaka od dietetyczki Lekka zapiekanka z bakłażana inspirowana greckim daniem z mięsem mielonym. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 431 w każdej porcji Składniki Na musakę: 1 bakłażan

300 g mielonego mięsa z indyka

100 g sera typu feta

1 puszka pomidorów krojonych

1 średnia cebula

2 ząbki czosnek

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka bazylii

1 łyżeczka oregano

1 łyżka oliwy z oliwek

2 łyżki oleju rzepakowego

pieprz

sól Na sos: 200 ml mleka 0,5%

2 łyżki mąki kukurydzianej

20 g parmezanu

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówBakłażana umyj, osusz i pokrój w plastry o grubości 5 mm. Cebulę obierz i posiekaj. Podobnie potraktuj czosnek. Parmezan zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Ser feta pokrój w niewielką kostkę. Robienie farszu mięsnegoNa patelni rozgrzej olej rzepakowy. Zeszklij na nim cebulę. Wrzuć czosnek i krótko przesmaż. Teraz dodaj mięso z indyka i delikatnie je zrumień. Wlej pomidory z puszki. Duś około 10 minut. Dopraw odrobiną soli i pieprzu oraz ziołami. Robienie sosu do musakiW garnuszku połącz mleko i mąkę kukurydzianą. Podgrzej. Zdejmij z kuchenki i wsyp parmezan. Rozmieszaj. Pieczenie zapiekanki z bakłażanaPlastry bakłażana oraz ścianki naczynia żaroodpornego posmaruj oliwą z oliwek. Na dnie formy ułóż kawałki warzywa. Wyłóż na nie połowę farszu. Wyrównaj powierzchnię i ułóż kolejną warstwę bakłażana. Teraz przenieś na resztę farszu oraz fetę. Wierzch polej przygotowanym sosem. Zapiekaj w temperaturze 160 stopni Celsjusza przez 20-25 minut.

Jak podawać musakę od dietetyczki?

Danie najlepiej smakuje po wyjęciu z piekarnika, gdy ser jest półpłynny i przyjemnie układa się na języku. Możesz jednak zabrać je do pracy i podgrzać w mikrofalówce. Zrób to tylko pod przykryciem lub skrop potrawę odrobiną wody, by nie przesuszyła się zbytnio.

Inne warianty musaki

Do wykonania sosu do zapiekanki możesz wykorzystać świeże pomidory. Najlepiej sprawdzi się odmiana jajo, która ma niewiele soku i pestek. Szybko więc zredukujesz warzywa, tworząc wyrazisty dodatek do mięsa. Będzie jeszcze smaczniejszy, jeśli zdecydujesz się doprawić go niewielką ilością papryki wędzonej.

W daniu możesz z powodzeniem pominąć ser feta. Jego dodatek ma urozmaicić smak i teksturę dania oraz dostarczyć nieco białka. Bez niego też uzyskasz pyszną musakę. Możesz też zastąpić go mozzarellą. Pamiętaj tylko, że każda taka modyfikacja zmienia kaloryczność zapiekanki z bakłażana.

