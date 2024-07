Tani sos z cukinii robię „za grosze”. Zamykam go też w słoiki i wykorzystuję przez cały rok

Ten sos przygotowuję z sezonowych warzyw, których latem mamy na rynku pod dostatkiem. W sezonie wszystkie składniki można kupić w przystępnej, atrakcyjnej cenie, a niekiedy nawet dostać za darmo. I nie chodzi wyłącznie o sklepowe promocje. Szczęściarze, którzy mają w sąsiedztwie zapalonych działkowców, też mogą otrzymać zapas warzyw, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Głównym składnikiem tego sosu jest cukinia. Łączę ją z paroma innymi produktami i doprawiam. Potem zamykam dip w słoiku i pasteryzuję. W ten sposób mogę cieszyć się smakami lata również zimą. Przy okazji odciążam domowy budżet, bo nie muszę już kupować ketchupu czy innych sklepowych „gotowców”.

Jak zrobić sos z cukinii do słoików?

Nie ma jednego słusznego sposobu na zrobienie tego sosu. Cukinia doskonale współgra z wieloma różnymi składnikami. Ja najczęściej łączę ją z papryką, cebulą, czosnkiem, pomidorem i jabłkiem. Czasem używam też koncentratu pomidorowego dobrej jakości zamiast świeżych warzyw. Nie zapominam o przyprawach. Nie ograniczam się przy tym tylko do pieprzu i soli.

Przepis: Sos z cukinii do słoików To idealny dodatek do wędlin, mięs, zapiekanek i pizzy. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 34 min. Liczba porcji 12 Składniki 2 kg cukinii

1 kg cebuli

0,5 kg pomidorów

2 papryki

2 jabłka

100 ml octu

150 g cukru

łyżeczka słodkiej papryki

1 łyżeczka oregano

łyżeczka soli

pół łyżeczki pieprzu

oliwa do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyjcie i obierzcie warzywa. Z cukinii, papryki, pomidorów i jabłek usuńcie gniazda nasienne. Cukinię zetrzyjcie na tarce. Pozostałe warzywa pokrójcie w drobną kostkę. Robienie sosuZeszklijcie cebulę i czosnek na oliwie. Dodajcie jabłka i cukinię. Poczekajcie aż zmiękną i dorzućcie pomidory, a także ocet, cukier, słodką paprykę i oregano. Wymieszajcie całość i gotujcie przez około 15-20 minut. Na koniec doprawcie wszystko solą i pieprzem, a potem zblendujcie i masę przelejcie do słoików.

Wskazówka: Do sosu możecie dodać przyprawy, takie jak na przykład papryczka chili, cynamon, bazylię, tymianek itp. Wszystko zależy od waszych preferencji. Zawsze próbujcie sos przed przelaniem go do słoików.

Rada: Jeśli nie możecie zdecydować się na jeden zestaw przypraw, podzielcie dip na kilka części i każdą z nich dosmaczcie inaczej.

Jak przechować sos z cukinii na zimę?

Gorący sos przelejcie do czystych, wyparzonych słoików. Nie wypełniajcie ich w całości. Pozostawcie jeden centymetr „zapasu”. Zakręćcie dokładnie wszystkie słoiki i odwróćcie je do góry dnem. Nakrętki powinny się zassać. Jeśli do tego nie dojdzie, zapasteryzujcie przetwory. Włóżcie je do garnka z wodą (płyn powinien sięgać do zakrętek) i gotujcie przez około 20 minut. Istnieje też inna metoda pasteryzacji. Przebiega z użyciem piekarnika. Na czym polega? Nagrzejcie urządzenie do temperatury 130 stopni i włóżcie do niego słoiki z sosem. Przetwory powinny spędzić w nim około 30 minut.

Czytaj też:

Patent na świetne placki z cukinii dostałam od mamy. Dzięki niemu zawsze wychodzą chrupiąceCzytaj też:

Takich cukinii nie jedz. Ich spożycie może doprowadzić nawet do śmierci