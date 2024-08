Znajoma robi placki ziemniaczane bez patelni i bez piekarnika. Ma na nie dużo lepszy sposób

Placki ziemniaczane bez smażenia? To możliwe. Aby je zrobić, nie trzeba nawet włączać piekarnika czy opiekacza do tostów. Moja znajoma korzysta z innego popularnego sprzętu. Początkowo nie byłam przekonana do jej patentu, ale muszę przyznać, że jest naprawdę świetny.

Placki ziemniaczane to popularna i lubiana potrawa. Świetnie sprawdza się nie tylko jako samodzielna przekąska, lecz również propozycja obiadowa. Jej przygotowanie nie jest skomplikowane, ale może nastręczyć pewnych trudności. I nie chodzi wyłącznie o tarcie warzyw. Kłopotliwe bywa też ich smażenie. Wielu osobom przeszkadza wizja oleju pryskającego z patelni czy zapach tłuszczu roznoszący się po całym domu. Rozwiązaniem tego problemu wcale nie musi być użycie piekarnika. Istnieje inny sprzęt, który z powodzeniem może go zastąpić. Ten prosty patent od dawna stosuje moja znajoma. Jak zrobić placki ziemniaczane bez smażenia? Placki ziemniaczane bez smażenia robi się podobnie jak te „klasyczne” przyrządzane na patelni czy w piekarniku. Najpierw zetrzyj warzywa na tarce o małych oczkach. Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę czasu, możesz rozdrobnić je w blenderze. Na koniec dodaj do nich pozostałe składniki, czyli jajka, mąkę i przyprawy, a powstałą masę umieść w gofrownicy. Przedtem upewnij się jednak, że urządzenie jest dobrze rozgrzane. Najlepiej używać sprzętu o dużej mocy (1000 W). Przepis: Placki ziemniaczane z gofrownicy Te przysmaki, znane również jako gofry ziemniaczane, przygotujesz bez dużej ilości tłuszczu. To dobra propozycja dla osób dbających o linię. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 12 Składniki 1 kg ziemniaków

60 g mąki ziemniaczanej

120 g mąki pszennej

sól do smaku

olej do nasmarowania gofrownicy Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz ziemniaki ze skórki i zetrzyj je na tarce o drobnych oczkach. Możesz też pokroić je na mniejsze kawałki i rozdrobnić w blenderze. Odciśnij powstałą masę z nadmiaru wody. Łączenie składnikówDo ziemniaków dodaj jajka i dwa rodzaje mąki. Możesz wykorzystać też skrobię, jaka pozostała po odciśnięciu ziemniaków zamiast mąki ziemniaczanej. Na koniec dopraw masę i całość dokładnie wymieszaj. Pieczenie plackówRozgrzej gofrownicę. Posmaruj ją od środka odrobiną oleju i nakładaj porcje masy ziemniaczanej. Rozprowadź je dobrze łyżką i zamknij gofrownicę. Piecz placki przez około 3-5 minut. Do momentu aż uzyskają złoty kolor. Wskazówka: Te placki możesz przygotować również z ugotowanych ziemniaków. To dobry sposób na wykorzystanie resztek warzyw z obiadu. Wystarczy przepuścić warzywa przez praskę dodać dwa jajka oraz cztery łyżki mąki pszennej i całość wymieszać. O czym warto pamiętać, robiąc placki ziemniaczane z gofrownicy? Przygotowanie placków ziemniaczanych z gofrownicy nie wymaga dużego doświadczenia w kuchni. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek, dzięki którym to zadanie stanie się jeszcze łatwiejsze. W mgnieniu oka stworzysz obłędnie pyszne przysmaki. Chrupiące i puszyste zarazem. Do zrobienia placków wykorzystaj ziemniaki typu C (mączyste). Sięgnij po odmiany takie jak na przykład Bryza, Gracja, Gustaw, Sante czy Irga.

Jeśli nie chcesz by masa na placki ściemniała, posyp ją warstwą mąki. Zrób to od razu po starciu lub rozdrobnieniu ziemniaków. W ten sposób odetniesz dopływ powietrza do warzyw i sprawisz, że zachowają swój naturalny kolor.

Gotowe placki ziemniaczane przełóż na kratkę i pozostaw do wystygnięcia. Nie układaj ich jeden na drugim. Jeżeli to zrobisz, zaczną parować, zmiękną i staną się nieapetyczne.

Zamiast mąki ziemniaczanej możesz wykorzystać skrobię. Jak ją pozyskać? Odciśnij tarte ziemniaki z nadmiaru wody. Nie wylewaj płynu. Odstaw go na 10-20 minut. Po tym czasie na dnie miseczki z wodą zbierze się charakterystyczny osad. To właśnie skrobia ziemniaczana. Z czym podawać gofry ziemniaczane? Dobór dodatków zależy wyłącznie od twoich preferencji. Gofry ziemniaczane wspaniale odnajdują się w towarzystwie sałatki przygotowanej na bazie sezonowych warzyw, bekonem, łososiem, serkiem wiejskim lub jajkiem sadzonym. Doskonale sprawdzi się również domowy sos czosnkowy, koperkowy, jogurtowy czy grzybowy. Placki ziemniaczane w tej wersji można serwować zarówno na obiad, jak i na śniadanie. Są delikatne i dietetyczne. Mają mniej tłuszczu niż ich smażone odpowiedniki. Jednocześnie zachowują pełnię smaku i aromatu. To idealna propozycja dla osób na diecie redukcyjnej, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Czytaj też:

