Placki ziemniaczane zrobisz bez mąki i jajek. Świetnie zastąpi je nieoczywisty składnik

Klasyczne placki ziemniaczane przygotowuje się na bazie warzyw, przypraw, mąki i jajek. Wbrew pozorom dwa ostatnie z produkty nie są wcale nieodzownymi składnikami. Można bowiem znaleźć dla nich doskonały zamiennik. To popularny produkt wykorzystywany na co dzień w kuchni. W dodatku nie kosztuje wiele i można dostać go w każdym sklepie spożywczym.

Czym zastąpić jajka i mąkę w plackach ziemniaczanych?

Jajka i mąka działają jak środek wiążący. Spajają wszystkie składniki w całość i sprawiają, że masa ziemniaczana nie rozpada się podczas smażenia. Wpływają nie tylko na jej konsystencję, ale również smak i kolor. Czy istnieje produkt, który potrafi je godnie zastąpić? Jak najbardziej. Świetnie sprawdzi się majonez. Jego dodatek sprawi, że placki zachowają swoją strukturę podczas obróbki termicznej. Będą przyjemnie chrupać i nie ściemnieją.

Jak zrobić placki ziemniaczane bez jajek i mąki?

Receptura jest prosta. Wystarczy wprowadzić kilka zmian w klasycznym przepisie. Jedną z nich jest przygotowanie placków z gotowanych, a nie surowych ziemniaków. Warzywa poddane wstępnej obróbce termicznej zawierają mniej wody, dzięki czemu łatwiej można formować placki. Poza tym podczas gotowania z ziemniaków wytrąca się część skrobi. Dzięki temu warzywa po usmażeniu są bardziej chrupiące. Drugą ważną zmianą w tradycyjnym przepisie jest wzbogacenie masy ziemniaczanej o majonez. Wystarczy kilka łyżek, by składniki dobrze się ze sobą związały.

Przepis: Placki ziemniaczane z majonezem To najlepszy dowód na to, że mąka i jajka nie są potrzebne do zrobienia pysznych i chrupiących przysmaków. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki 1 kg ziemniaków

2 łyżki majonezu

sól

pieprz

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie masy na plackiZiemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie do miękkości. Gdy będą gotowe odcedź je i rozgnieć. Gdy ostygną wymieszaj je z pozostałymi składnikami. Możesz też dodać drobno posiekaną cebulę (opcjonalnie). Smażenie plackówRozgrzej olej na patelni i smaż na nim porcje masy ziemniaczanej do momentu aż placki zarumienią się z obu stron.

Wskazówka: Placki ziemniaczane bez mąki i jajek możesz podać z ulubionymi dodatkami, na przykład cukrem, solą, kleksem kwaśnej śmietany, szczypiorkiem czy sosem czosnkowym. Wybór zależy od indywidualnych preferencji.

Placki ziemniaczane bez mąki – inny wariant

Mąkę i jajka w plackach ziemniaczanych z powodzeniem zastąpi również zmielone siemię lniane. Pęcznieje ono pod wpływem wilgoci. Dzięki temu, że zwiększa swoją objętość masa pozostaje zwarta, a placki zachowują swoją formę podczas smażenia. To dobre rozwiązanie w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą spożywać jajek (na przykład z uwagi na nietolerancję).

