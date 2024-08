Dietetyczka poleciła mi ten owsiany koktajl. Dzięki niemu pozbyłam się zaparć i mam mnóstwo energii

Czy koktajl może zastąpić śniadanie? Z pewnością. Napój, który poleciła mi znajoma dietetyczka, doskonale sprawdza się w tej roli. Zaspokaja głód i dostarcza sporej dawki energii, Dzięki czemu można rozpocząć dzień z przytupem i szybko zrealizować wszystkie zaplanowane obowiązki. To smoothie ma jednak znacznie więcej zalet. Nie tylko syci, ale też świetnie smakuje. W dodatku nie idzie w boczki i pozwoliło mi pozbyć się wstydliwego i uciążliwego problemu – zaparć.

Jak zrobić koktajl na zaparcia?

Przygotowanie koktajlu jest dziecinnie proste i zajmuje naprawdę niewiele czasu. W zasadzie jedyne, co musisz zrobić, to wrzucić poszczególne składniki do blendera i połączyć je w jedną całość. Potem wystarczy przelać napój do ulubionej szklanki. Co ważne, jego skład możesz śmiało modyfikować i dodawać do niego inne składniki, na przykład banana, suszone morele, kardamon, cynamon. Jeśli nie masz pod ręką kefiru, zamień go na jogurt naturalny, serek wiejski, skyr, mleko lub napój roślinny. Pamiętaj, by sięgać po produkty dobrej jakości, bez dodatku cukru, sztucznych barwników czy konserwantów.

Przepis: Koktajl owsiany Ten napój świetnie zastępuje śniadanie. Syci na długo i dodaje energii. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Składniki 60 g płatków owsianych

50 g suszonych daktyli bez pestek

500 ml kefiru

kilka daktyli do dekoracji (opcjonalnie) Sposób przygotowania Robienie koktajluUmieść wszystkie składniki w blenderze i zmiksuj na gładką masę. Podawanie napojuGotowy napój przelej do szklanek. Możesz go udekorować daktylami lub innymi składnikami.

Wskazówka: Jeśli nie wypijesz całego koktajlu od razu, możesz przelać go do bidonu i zabrać ze sobą do pracy. Z powodzeniem zastąpi drugie śniadanie, lunch, a nawet deser.

Dlaczego koktajl owsiany pomaga na zaparcia?

Koktajl owsiany jest źródłem błonnika. To włókno pokarmowe odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. Absorbuje wodę i rozluźnia masy kałowe. W efekcie zapobiega zaparciom i innym problemom gastrycznym. Reguluje rytm wypróżnień. Jednocześnie wzmaga wydzielanie soku żołądkowego i pobudza ruchy jelit. Drażni ich ściany, dzięki czemu zaczynają pracować szybciej. Tym samym zwiększa tempo przemiany materii. To ważne informacje nie tylko dla osób, które zmagają się z zaparciami, ale także tych z problemem nadwagi lub otyłości.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię – błonnik pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Przedłuża uczucie sytości po posiłku i zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami. Zapobiega więc przyjmowaniu nadmiarowej liczby kalorii. W rezultacie odchudzanie staje się znacznie łatwiejsze.

