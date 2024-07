To najlepszy letni koktajl. Robię go w mig, a syci i pomaga schudnąć

Koktajl owocowy z dodatkiem nabiału to świetny pomysł na sycące śniadanie lub odżywczy posiłek w trakcie dnia. Warto przygotować go z polskich sezonowych owoców i wzbogacić o siemię lniane. Wtedy będzie wyjątkowo smaczny, a przy okazji pomoże w walce z nadmiarowymi kilogramami.

Jak zrobić pyszny koktajl malinowy?

Letni koktajl z malin nie wymaga wiele pracy. Do pełnych witamin i antyoksydantów owoców dodaję obfitujące w białko produkty mleczne, czyli skyr i mleko. Dla podniesienia wartości mieszanki wrzucam jeszcze usprawniające trawienie i zapewniające solidną porcję kwasów omega-3 siemię lniane. Taki zestaw zachwyca swoim słodko-kwaśnym smakiem, a jednocześnie oferuje szereg korzyści zdrowotnych. Raczę się nim tak często, jak to tylko możliwe.

Przepis: Koktajl malinowy z siemieniem lnianym Ekspresowy i zdrowy miks z letnich owoców, jogurtu skyr, mleka i cennych ziarenek, który pomoże ci schudnąć. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 447 w każdej porcji Składniki 400 malin

400 ml mleka

300 g jogurtu naturalnego skyr

30 g siemienia lnianego Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówMaliny starannie umyj pod bieżącą wodą. Przenieś do wysokiego naczynia. Wykonanie koktajlu z malinMaliny zblenduj z siemieniem lnianym, jogurtem skyr i mlekiem. Gdyby koktajl wyszedł zbyt gęsty, dodaj trochę wody i wymieszaj.

Wskazówki dotyczące koktajlu z malin

Jeśli chcesz, by owocowy miks był wyjątkowo kremowy i jeszcze bardziej sycący, dodaj banana. Owoc dostarcza znacznej ilości kalorii, ale zawiera też sporo regulującego pracę mięśni i ciśnienie krwi potasu. Wrzucając zamrożonego banana, uzyskasz zimny koktajl, którego wypicie w upalny dzień da ci przyjemny efekt schłodzenia organizmu.

Zamiast siemienia lnianego do koktajlu malinowego możesz wrzucić nasiona chia. Nie są tak tanie, ale również zawierają kawasy omega-3 i przyczyniają się do obniżania poziomu cholesterolu we krwi.

Twój koktajl będzie bogatszy w smaki, jeśli oprócz malin wrzucisz inne owoce jagodowe np. borówkę amerykańską, jagody czy czerwone porzeczki. Korzystaj z tego, co masz pod ręką, a zawsze będzie zdrowo.

Aby koktajl był bardziej sycący, możesz dodać do niego porcje płatków owsianych górskich lub otrębów. Nie musisz ich wcześniej gotować ani długo namaczać. Nadają się do spożycia na surowo.

Koktajl malinowy możesz przygotowywać przez cały rok. Wystarczy, że skorzystasz z mrożonych owoców. Jeśli masz mocny blender, nie musisz ich nawet wcześniej rozmrażać.

