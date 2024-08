Z taniego warzywa robię proste kotlety na piątkowy obiad. Sycą, a są małokaloryczne

W sezonie buraki są naprawdę tanie. Warto je jeść, bo dostarczają wielu mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, m.in. wapń, magnez, potas, witaminę C i witaminy z grupy B. Dzisiaj polecam pieczone kotlety z buraka. Są zdrowe i pożywne, a do tego pyszne. Zasmakują nawet zdeklarowanym mięsożercom, dla których posiłek bez schabowego czy mielonego nie istnieje.

Jak zrobić pieczone kotlety z buraka?

Najwięcej czasu zajmuje przygotowanie czerwonej fasoli, którą najpierw trzeba moczyć przez kilkanaście godzin, by mogła zostać poddana dalszej obróbce termicznej. Dlatego, gdy robię pieczone kotlety z buraka często sięgam po fasolę z puszki. Ta nie wymaga już moczenia ani gotowania. Wystarczy odsączyć ją z zalewy i przepłukać ciepłą wodą. Z podanej receptury wyjdzie około 12 małych kotlecików lub 4 większe kotlety. Mniejsze okazy będą piec się nieco krócej.

Przepis: Pieczone kotlety z buraka To świetna przekąska, ale też doskonała propozycja obiadowa. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 240 g ugotowanej czerwonej fasoli

3 duże surowe buraki

3 łyżki płatków owsianych

2 ząbki czosnku

sól, pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówBuraki obierz i zetrzyj na tarce. Użyj rękawiczek. Dzięki temu unikniesz brudnych rąk. Zmiel płatki owsiane i posiekaj czosnek. Odsącz fasolę z zalewy. Łączenie składnikówRozgnieć lekko fasolę. Dodaj dp niej buraki i pozostałe składniki. Dopraw i dokładnie wymieszaj całość, a potem uformuj kotlety. Pieczenie kotletówGotowe kotlety umieść na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw całość do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na 30-60 minut. Czas pieczenia zależy od wielkości oraz grubości kotletów. W połowie czasu pieczenia przełóż kotlety na drugą stronę (powinny się zrumienić).

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz dodać do masy na pieczone kotlety z buraka kaszę jęczmienną lub jaglaną (około 100 g) i zrezygnować z fasoli. Dzięki temu stworzysz lżejszą wersję przysmaku, idealną dla osób z wrażliwym układem pokarmowym.

Rada: Możesz śmiało modyfikować wskazany przepis zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami, na przykład dodać do kotletów siemię lniane, pestki słonecznika lub inne składniki (lubczyk, rozmaryn, natkę pietruszki, koperek, cebulę, etc.). Jeśli masa wydaje ci się zbyt sucha, dodaj do niej trochę oliwy.

Pieczone kotlety z buraka – propozycje podania

Pieczone kotlety z buraka możesz serwować w tradycyjny sposób z młodymi ziemniakami i sałatką z sezonowych warzyw. Dobrze będą też współgrać z domowym sosem czosnkowym, koperkowym, pieczarkowym czy jogurtowym. Warto zauważyć, że przywołane danie to nie tylko świetna propozycja obiadowa, ale też doskonała przekąska. Stanowi znakomity zamiennik klasycznych burgerów przygotowanych na bazie mięsa mielonego. Smaczniejszy, zdrowszy, a do tego mniej kaloryczny, bo nie wymaga smażenia.

