Kroję paprykę, podsmażam razem z innymi warzywami i robię zupę. Jej sekret to 1 nietypowy dodatek

Jeśli znudziły ci się klasyczne obiady i szukasz czegoś, co odmieni twoją kulinarną rutynę, sięgnij po przepis na tę zupę. Podpatrzyłam go u jednej z dietetyczek działających w sieci. Urzekł mnie prostotą, a jednocześnie mocno zaskoczył. Znalazło się w nim bowiem coś, co rzadko widuje się w polskich zupach.

Karolina Gąsiorek jest dietetykiem i autorką e-booków kulinarnych. Prowadzi swojego bloga. Działa też w mediach społecznościowych. Na jej przepis natrafiłam przypadkiem, gdy szukałam inspiracji na obiad. Nie chciałam przygotowywać kolejnej pomidorowej z makaronem czy innej „oklepanej” zupy. Jednocześnie zależało i na tym, by znaleźć propozycję, która nie będzie udziwniona ani przesadnie wyszukana. Recepta dietetyczki spełniła wszystkie te kryteria. Zupa wyszła naprawdę dobra, a jej przygotowanie nie zajęło mi wiele czasu. Zniknęła ze stołu tak szybko, że nie zdążyłam nawet uwiecznić moich kulinarnych dokonań. Jak zrobić zupę z przepisu dietetyczki? Przygotowanie tej propozycji obiadowej jest dziecinnie proste. Wystarczy pokroić i podsmażyć poszczególne warzywa, a na koniec uzupełnić całość o bulion, śmietanę oraz jeszcze jeden składnik. Dość nieoczywisty i rzadko spotykany w roli dodatku do zupy. Chodzi o tortellini, czyli małe włoskie pierożki z nadzieniem mięsnym, serowym lub grzybowym. To, jaki rodzaj wybierzesz, zależy wyłącznie od twoich preferencji. Ja najbardziej lubię ostatni z przywołanych wariantów. Bez trudu dostaniesz go w każdym supermarkecie lub większym sklepie spożywczym. Cena produktu oscyluje zwykle wokół 10 złotych za 250 gramów. Przepis: Zupa z tortellini Ten niecodzienny dodatek sprawia, że zupa zyskuje wyjątkowy smak. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 398 w każdej porcji Składniki 250 g tortellini

1 marchew

1 papryka czerwona

50 g cebuli

2 ząbki czosnku

230 g pomidorów

1 szklanka bulionu

50 g śmietany 12% Dodatkowo: 10 ml oliwy do smażenia

starty parmezan i bazylia do dekoracji Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj warzywa. Obierz marchew i cebulę. Usuń gniazda nasienne z papryki. Pokrój warzywa na mniejsze kawałki, na przykład w kostkę. Podsmażanie warzywZacznij podsmażać warzywa. Najpierw cebulę i czosnek. Gdy się zarumienią, dodaj marchewkę i paprykę. Poczekaj kilka minut aż zmiękną i dorzuć pomidory Łączenie składnikówDo podsmażonych warzyw dodaj bulion i śmietanę. Gotuj całość przez około 10 minut. Na koniec dorzuć tortellini i trzymaj garnek na kuchence jeszcze przez około 2 minuty. Wskazówka: Jeśli chcesz skrócić czas robienia zupy, użyj krajalnicy do warzyw. Rada: Do zrobienia tej zupy możesz wykorzystać zarówno świeże pomidory, jak i te z puszki. Pamiętaj, że nie musisz ograniczać się do wskazanego zestawu składników. Świetnie sprawdzą się również inne produkty, na przykład cebula, zielony groszek itp. Z czym podawać zupę z tortellini? Dietetyczka Karolina Gąsiorek radzi, by serwować zupę ze startym parmezanem i paroma listkami świeżej bazylii. Możesz jednak wykorzystać również inne składniki, na przykład posiekaną kolendrę, natkę pietruszki czy szpinak typu baby. Sposób dekoracji zależy tak naprawdę od twojej inwencji twórczej. Czytaj też:

