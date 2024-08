Ten pasztet od dietetyczki jest tak smaczny, że mogę go jeść non stop. Zrobienie zajmuje chwilę

Pasztet z cukinii i marchewki to ostatnio mój ulubiony dodatek do pieczywa. Odkryłam go, gdy szukałam pomysłu na wykorzystanie cukinii z tegorocznych zbiorów, które były wyjątkowo obfite. Koleżanka podzieliła się ze mną prostym przepisem. Dostała go od dietetyczki.

Dlaczego warto wybrać pasztet z cukinii?

Warzywny pasztet jest niskokaloryczny — zdecydowanie lżejszy niż mięsne odpowiedniki. Zawiera niewielkie ilości tłuszczu, a jednocześnie – dzięki dodatkowi kaszy manny – dostarcza dość energii, by nasycić. Sytość pomoże osiągnąć też zawarty w warzywach błonnik.

W pasztecie z cukinii znajdziemy też witaminy z grupy B, witaminy C i K oraz przekształcany w witaminę A beta-karoten. Wyrób dostarczy również cennych dla organizmu pierwiastków m.in. potasu, magnezu i fosforu. Nic tylko się skusić i przygotować, bo na pieczywie smakuje obłędnie.

Jak zrobić pasztet z cukinii?

Przyrządzenie znakomitego pasztetu od dietetyczki nie będzie skomplikowane. Wystarczy rozdrobnić warzywa, doprawić je odpowiednio i połączyć z suchą kaszą oraz oliwa z oliwek i jajkami. Po upieczeniu będzie jak marzenie.

Przepis: Pasztet z cukinii Warzywny pasztet, który zrobisz sprawnie, a smakiem zachwyci nawet wybrednych. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 123 w każdej porcji Składniki 2 średnie cukinie

2 nieduże marchewki

1 większa cebula

2 ząbki czosnku

3 jajka

170 g kaszy manny

1 łyżeczka tymianku

1 łyżeczka oregano

5 łyżek oliwy z oliwek

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówCukinię umyj, zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Przenieś ją do miski i posól. Odstaw na 20 minut. Po tym czasie odciśnij ją starannie z soków. Marchew, cebulę i czosnek obierz. Także rozdrobnij na tarce do jarzyn. Pieczenie pasztetuWarzywa połącz z jajkami i suchą kaszą manną. Dodaj zioła, pół łyżeczki pieprzu i sól wedle uznania. Wlej też 4 łyżki oliwy z oliwek. Wymieszaj wszystko, przenieś do wyłożonej papierem do pieczenia keksówki i wyrównaj wierzch. Posmaruj go pozostałą łyżką tłuszczu. Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez godzinę.

Jak podawać pasztet od dietetyczki?

Najprościej pasztet z cukinii pokroić w plastry i ułożyć na świeżym pieczywie. Polecam razowe, które zawiera znaczne ilości błonnika i ma wyrazisty, przyjemny smak idealnie komponujący się z nutami ziół i warzyw.

Ciekawym urozmaiceniem będzie posmarowanie porcji pasztetu od dietetyczki odrobiną chrzanu lub ketchupu. Dostarczy to też dodatkowych cennych składników odżywczych.

Inne warianty warzywnego pasztetu

Jeśli chcesz, by pasztet z cukinii miał ciekawszy smak, dodaj do niego podsmażoną na patelni cebulkę i czosnek. Decydując się na ten krok, koniecznie zmniejsz ilość oliwy z oliwek wlewaną do masy bezpośrednio przed pieczeniem o taką porcję, jakiej użyjesz do obróbki aromatycznych warzyw. W ten sposób pasztet z cukinii nie wyjdzie zbyt tłusty.

