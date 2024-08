Taki placek smażę, gdy skończą mi się ziemniaki. Smakuje o niebo lepiej, a robi się go niemalże ekspresowo

Yachaejeon to bardzo smaczna i zdrowa odsłona smażonego placka warzywnego. Pochodzące z Korei danie poznałam przypadkiem – szukałam sposobu na zużycie zalegających w lodówce marchewek i pora. Od tamtej pory nie tylko do niego wracam, ale też wybieram częściej niż placki ziemniaczane.

Dlaczego warto wybrać yachaejeon?

Nazwa dania od razu wyjaśnia, czym ono jest. Yachae to po koreańsku warzywa, jeon to placek lub naleśnik. W koreańskim placku możesz zatem upakować takie warzywa, na jakie masz ochotę, a jego przyrządzenie będzie okazją do „posprzątania” lodówki z resztek. To daje zatem nie tylko pole do popisania się kreatywnością, ale też możliwość skomponowania posiłku sycącego i dostarczającego mnóstwa cennych składników odżywczych.

Ponadto — w przeciwieństwie do klasycznych placków ziemniaczanych — koreańskie danie nie będzie wymagało aż takiej ilości tłuszczu do smażenia. Nie nasiąknie nim więc zbytnio i będzie lżejsze, a ty zjesz smakołyk o przyjemnie chrupiącej skorupce na zewnątrz i delikatnym, miękkim wnętrzu. Brzmi znakomicie, a jeszcze wykonanie to bułka z masłem.

Jak zrobić yachaejeon?

Przepis na koreański placek nie jest skomplikowany. Ścierasz na tarce lub kroisz wybrane warzywa — u mnie są to por i marchewka — podsmażasz je do miękkości, zalewasz prostym ciastem z mąki, wody i odrobiny soli i smażysz. Jesz na ciepło z ekspresowo przygotowanym sosem. Jest szybko i niemalże bez wysiłku, a przy tym pysznie i zdrowo.

Przepis: Koreański placek yachaejeon Pyszny placek z warzywami, który sprawdzi się jako lunch, kolacja , a nawetwytrawne śniadanie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Koreańska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 597 Składniki Na placek: 3/4 szklanki marchewki

¾ szklanki pora

1 szklanka mąki pszennej

1 szklanka zimnej wody

2 łyżki oleju rzepakowego

Sól Na sos: 5 łyżek sosu sojowego

1 łyżka octu ryżowego

¼ szklanki wody

2 łyżeczki ziaren sezamu Sposób przygotowania Uszykowanie masyMąkę pszenną wymieszaj z niewielką ilością soli. Stopniowo wlewaj do nich zimną wodę, mieszając, by nie postały grudki. Robienie sosuSezam upraż na suchej patelni. Wsyp go do miski. Wlej wodę, sos sojowy oraz ocet ryżowy. Wymieszaj. Smażenie placka yachaejeonRozdrobnione warzywa podsmaż na dobrze rozgrzanym oleju rzepakowym. Gdy nieco zmiękną, zalej je przygotowanym ciastem naleśnikowym. Placek przyrządzaj na średnim, aż brzegi zaczną odchodzić (około 5 minut). Wtedy obróć yachaejeon i zrumień go z drugiej strony. Przenieś na talerz i podawaj z sosem.

Inne warianty koreańskiego placka warzywnego

Wspominałam już, że yachaejeon może mieć bogate wnętrze. Zachęcam do znalezienia własnej kompozycji idealnej. Zamiast pora i marchewki możesz wrzucić m.in. cukinię, paprykę, pieczarkami, dynię czy batata. Będzie kolorowo i pysznie.

Ciasto na koreański placek możesz też dodatkowo doprawić ziołami lub wyrazistymi przyprawami. Będzie to już kuchnia fusion, ale na pewno pełna charakteru i przepyszna.

