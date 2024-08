W smaku przypomina chałwę. Przepis na ten wyjątkowy deser przywiozłam z Turcji

Chałwa to jeden z moich ulubionych deserów. Do niedawna, jak praktycznie każdy, kupowałam ją w sklepach. Wszystko się zmieniło po moich wakacjach w Turcji. Znad Bosforu przywiozłam bowiem nie tylko piękne wspomnienia, ale też przepis na ten wspaniały przysmak. Teraz robię go w domu. Nie używam przy tym sezamu. Wykorzystuję inny, mniej oczywisty składnik. Efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania.

Jak zrobić irmik helvasi, czyli chałwę bez sezamu?

Turecki deser, który w smaku przypomina chałwę, ale robi się go bez sezamu, to irmik helvasi. Jego „bazą” jest grysik, czyli kasza manna. Oryginalny deser ma bardzo słodki smak. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by użyć mniejszej ilości cukru. Dopełnieniem tego przysmaku są orzeszki piniowe. Możesz jednak śmiało pominąć ten produkt albo zastąpić go innym składnikiem, na przykład orzechami laskowymi, migdałami, rodzynkami sułtańskimi czy pestkami słonecznika.

Przepis: Irmik helvasi Ten słodki deser zachwyci niejednego łasucha. Jego smak przypomina turecką chałwę, ale robi się go bez sezamu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Turecka Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Składniki 500 g kaszy manny

750 ml mleka

375 g cukru

60 g masła

25 g orzeszków piniowych (opcjonalnie) Sposób przygotowania Podsmażanie kaszy mannyRozpuść masło na patelni. Potem dorzuć orzeszki piniowe, jeśli ich używasz. Po 2-3 minutach wsyp kaszę. Podsmażaj wszystko, dopóki kasza nie zmieni koloru. Powinna zbrązowieć. Gdy tak się stanie wyłącz palnik pod patelnią. Rozpuszczanie cukru w mlekuDo osobnej miseczki wsyp cukier i zalej go mlekiem. Mieszaj całość, dopóki cukier całkiem się nie rozpuści. Łączenie składnikówWłącz palnik pod patelnią. Ustaw małą moc. Zalej kaszę mlekiem z cukrem i wymieszaj całość. Przykryj patelnię przykrywką i pozostaw na kuchence na około 30 minut. Gdy kasza wchłonie cały płyn, wyłącz palnik i pozostaw chałwę pod przykryciem jeszcze na około 20 minut, by „odpoczęła”.

Jak podawać irmik helvasi?

Turecka chałwa najlepiej smakuje po schłodzeniu. Niska temperatura sprawia, że deser zyskuje zwartą konsystencję i łatwiej go serwować. Deser jest bardzo słodki sam w sobie. Nie wymaga więc żadnych specjalnych dodatków. Wystarczy go udekorować przed podaniem. Możesz użyć do tego celu orzeszków piniowych, rodzynek, pestek słonecznika itp. Tak naprawdę wszystko zależy od twojej inwencji twórczej.

Domowa chałwa – inne propozycje

Domową chałwę możecie przygotować też w wersji fit. Podstawą tego dietetycznego przysmaku jest komosa ryżowa (quinoa). Produkt ten ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powoduje „nagłych” skoków poziomu glukozy we krwi. W efekcie zapobiega napadom głodu. Podobnie działa zawarty w komosie błonnik. To włókno pokarmowe, które pęcznieje w żołądku i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Jednocześnie drażni ściany jelit, zmuszając je do bardziej intensywnej pracy. W rezultacie przyspiesza przemianę materii oraz oczyszczanie organizmu z toksyn. Dlatego osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy mogą śmiało sięgać po chałwę z komosy ryżowej. Nie muszą się przy tym obawiać, że deser zniweczy ich wysiłki w dążeniu do szczupłej sylwetki.

