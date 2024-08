Tę zdrową i pyszną przekąskę robię w 10 minut. Poznaj mój przepis na zielony smoothie bowl

Smoothie bowl odkryłam niedawno, ale od razu mi się spodobały. To nic innego jak bogatsza wersja koktajli owocowo-warzywnych, która na dodatek przyjemnie orzeźwia. Zdrową potrawę mogę zrobić rano w domu i wraz z dodatkami zabrać do pracy. Jest też świetna jako lekka kolacja czy posiłek po treningu. Już chyba na stałe wpisała się do mojego jadłospisu. I dobrze, bo ma jeszcze inne zalety.

Dlaczego warto wybrać zielony smoothie bowl?

Zielona odsłona zdrowej potrawy jest moją ulubioną, bo dzięki dostępności, bananów, kiwi i szpinaku mogę ją robić przez cały rok. Jedząc ja, dostarczam sobie mnóstwa cennych składników odżywczych. Szpinak, którego smak w sałatkach nie należy do moich ulubionych, dostarcza mi sporej ilości żelaza, które w diecie kobiet jest szczególnie istotne. Kiwi zapewnia dużą dawkę witaminy C, która nie tylko wzmacnia odporność, ale też ułatwia wchłanianie wspomnianego pierwiastka. Banan w końcu jest doskonałym źródłem wspierającego prawidłową pracę mięśni i regulującego ciśnienie krwi potasu.

To wszystko w mieszance, którą robi się błyskawicznie i którą można urozmaicać w zależności od potrzeb. Możesz mi nie wierzyć, ale zielony smoothie bowl zjedzony po treningu jest na wagę złota. Dostarcza mi zarówno energii, jak i błonnika, który sprawia, że czuję się syta przez dłuższy czas i mogę pracować w skupieniu.

Jak zrobić zielonego smoothie bowla?

Zdrowa potrawa robi się niemalże sama. Wystarczy, że zmiksuję mrożonego banana, umyty szpinak i oczyszczone kiwi. Dla konsystencji dodaję trochę mleka. Przelewam potem wszystko do miski, dekoruję i gotowe. Wygląda zjawiskowo i fantastycznie smakuje.

Przepis: Zielony smoothie bowl Pyszna i zdrowa potrawa owocowo-warzywna, którą zrobisz w chwilę. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 178 w każdej porcji Składniki 1 banan mrożony

30 g liści szpinaku

½ kiwi

2 łyżki mleka Dodatkowo: 1 kiwi

2 łyżki granoli

1 łyżka płatków kokosowych Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówKiwi wyszoruj. Połówkę potnij w kostkę, całe w plastry. Plastry obierz, jeśli chcesz, by ładniej się prezentowały. Szpinak opłucz pod bieżącą wodą. Miksowanie smoothie bowlW pojemniku blendera umieść zmrożonego banana, kotkę kiwi, szpinak i mleko. Zblenduj na gęstą, gładką masę. Składanie smoothie bowlaMasę owocowo-warzywną przenieś do miski. Wierzch posyp granolą i płatkami kokosowymi. Ułóż plasterki kiwi.

Wskazówki dotyczące robienia smoothie bowl

Staram się mieć „materiał” na zdrową potrawę w zamrażalniku przez cały rok. Kupuję zwykle dojrzałe banany już z myślą, że je zamrożę. Po prostu myję owoce, pozbawiam skórki i w mniejszych kawałkach wkładam do woreczków strunowych.

Kiwi często jada się bez skórki, a niesłusznie. Nie ma może najprzyjemniejszej struktury, ale nie szkodzi i warto się przełamać. W zielonym smoothie bowlu będzie niewyczuwalna, więc polecam, by choć blendowany owoc pozostał nieobrany.

