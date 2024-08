Ten patent sprawia, że placki ziemniaczane robię znacznie szybciej. Podpatrzyłam go u znajomego

Placki ziemniaczane są daniem, które do niedawna gościło na moim talerzu bardzo rzadko. Powodem nie były jednak moje obawy, że od zjedzenia utyję. Po prostu na samą myśl o ścieraniu ziemniaków na tarce, odsączaniu ich z wody, krojeniu cebuli i staniu przy kuchni, by to wszystko jeszcze usmażyć, czułam się zmęczona. Kiedy więc przyjaciel wyjawił mi, że wie, jak uprościć przygotowanie dania, musiałam spróbować. Nie sądziłam, że mi wyjdzie, ale posłuchałam jego rady i skorzystałam z blendera.

Jak szybko zrobić placki ziemniaczane?

Zaprzęgnięcie blendera do pracy przy najbardziej żmudnym etapie przygotowania placków ziemniaczanych to fantastyczny pomysł. Obrane i umyte warzywa wystarczy wtedy jedynie rozdrobnić. Ja zrobiłam to od razu z cebulką, więc o płaczu przy jej krojeniu też nie było mowy. Na koniec już musiałam tylko odcedzić wodę, dodać mąkę, jajka i przyprawy i usmażyć danie z ziemniaków. Kolega mówił, że czasem piecze placki w piekarniku, ale na to novum jeszcze chyba nie jestem gotowa.

Przepis: Placki ziemniaczane z blendera Prostsza wersja dania z ziemniaków bez żmudnego ścierania warzyw. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 295 w każdej porcji Składniki 1 kg ziemniaków

1 większa cebula

2 jajka

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka soli

4 łyżki oleju rzepakowego

woda Sposób przygotowania Uszykowanie warzywZiemniaki obierz, umyj, pokrój na mniejsze kawałki. Cebulę pozbaw łupiny i korzenia. Szykowanie masy na plackiZiemniaki oraz cebulę wrzuć do pojemnika blendera. Wlej wodę do połowy jego wysokości. Zmiksuj składniki na gładką masę. Mieszaninę przenieś na sito wyłożone gazą. Gdy woda ścieknie, odciśnij. Do powstałego purée ziemniaczanego wsyp obie mąki i sól. Wbij jajka. Wymieszaj. Smażenie placków ziemniaczanychNa patelni rozgrzej olej rzepakowy, Formuj placki, wykładając po 2 łyżki masy. Zachowuj odstępy między nimi. Smaż 3-4 minuty na średnim ogniu. Obróć i zrumień z drugiej strony. Czynności powtarza do wyczerpania masy. Gotowe placki ziemniaczane odkładaj na ręcznik papierowy, by usunąć nadmiar tłuszczu z ich powierzchni.

Jak podawać placki z ziemniaków?

Placki ziemniaczane przygotowane z wykorzystaniem blendera mają bardziej jednolitą strukturę. Dla urozmaicenia tekstury dania polecam więc podać je z sosem, w którym będą jakieś chrupiące elementy. Sama często stawiam na tzatziki — czosnkowy smak sosu przełamany świeżością ogórka sprawia, że danie z ziemniaków nabiera lekkości.

Smaczna będzie też wersja placków z gulaszem — zarówno tym mięsnym jak warzywnym. Klasyczne dodatki takie jak kwaśna śmietana, czy — dla wielu niedopuszczalny — cukier kryształ, też będą dobrym pomysłem.

Inne warianty placków ziemniaczanych

Oprócz patentu na danie z ziemniaków zrobione z pomocą blendera, przetestuj koniecznie wersję z ziemniaków gotowanych. Jest świetna, gdy chce się zużyć resztki z poprzedniego obiadu, a na kluski jakoś nie ma ochoty. Ciekawa jest też odsłona łącząca oba rodzaje warzywa — surowe i gotowane. Polecam ci też również eksperymentowanie z dodatkiem innych warzyw. Wtedy placki ziemniaczane nigdy się nie znudzą.

