Moje dzieci kochają to śniadanie do szkoły. Przepis jest prosty, a ja nie muszę dojadać i wyrzucać kanapek z plecaków

Przygotowanie śniadania do szkoły to jedna z rzeczy, które mogą spędzić sen z powiek, jeśli dzieci są wybredne. U mnie jeszcze do niedawna bardzo ciężko było trafić w gusta młodych i często przygotowane kanapki zjadane były na kolację przeze mnie lub męża. Na szczęście znalazłam przysmak, który dzieci nie tylko zaakceptowały, ale też często się go domagają.

Wiadomo, że najmłodsi bardzo chętnie jadaliby tylko to, co słodkie albo chrupkie, ale czasem trzeba ich przekonać do nieco zdrowszych potraw. Zwłaszcza, że zjedzenie czegoś odżywczego w szkole, jest bardzo istotne.

Dlaczego drugie śniadanie jest ważne?

Drugie śniadanie ma ogromne znaczenie w przypadku dzieci. Nie tylko bowiem dostarcza energii i składników odżywczych, ale też zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu koncentracji w czasie lekcji. To natomiast może przekładać się na wyniki w nauce.

Co więcej, zbyt długie przerwy w posiłkach nie są wskazane. Wpłynie to negatywnie nie tylko na samopoczucie młodego człowieka, ale i utrudni kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Dlatego też, jeśli lekcje trwają do 6 godzin, przynajmniej jeden posiłek dziecko musi zabrać ze sobą. Gdy w szkole przebywa dłużej, to nawet dwa.

Pamiętaj tylko, że młody człowiek, dostając niesmaczną śniadaniówkę, chętniej wybierze słodkie i tłuste przekąski, które nie mają dobrego wpływu na zdrowie. Warto więc uszykować takie śniadanie do szkoły, które odwiedzie go do poszukiwania alternatyw. U mnie ostatnio pojawiają się zdrowe muffiny.

Zdrowe muffiny na śniadanie do szkoły

Drugie śniadanie w postaci słodkich, ale zdrowych muffinek podpatrzyłam u znajomej. Początkowo byłam sceptyczna – to w końcu słodycze. Ale uznałam, że od czasu do czasu mogę przygotować dla dzieci coś tak „niezdrowego”. Zwłaszcza że przepis powstał na bazie receptury dietetyka. Dodatkowo babeczki robię dzień wcześniej, więc rano, gdy brakuje czasu, drugie śniadanie jest już gotowe.

Wykonanie słodkiego śniadania do szkoły nie zajmuje dużo czasu, a będzie ono świetnym źródłem witamin z grupy B i witaminy E oraz pierwiastków, takich jak magnez, fosfor czy cynk. Ponadto zdrowe muffiny dostarczą cennego roślinnego białka, błonnika i nienasyconych tłuszczy, które wspierają mózg i poprawiają zdolności poznawcze.

Przepis: Zdrowe muffiny z orzechami i rodzynkami Idealne śniadanie do szkoły, które zrobisz bardzo sprawnie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 485 w każdej porcji Składniki 300 g mąki pszennej pełnoziarnistej

100 g erytrytolu

250 ml mleka

50 ml oleju rzepakowego

20 g orzechów włoskich

10 g migdałów

25 g rodzynek

½ łyżeczki proszku do pieczenia

¼ łyżeczki ekstraktu waniliowego Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówMąkę przesiej do dużej miski wraz z proszkiem do pieczenia. Orzechy posiekaj. Robienie masy na muffinyW misce umieść olej, mleko i ksylitol. Zmiksuj, a następnie połącz z mąką i proszkiem do pieczenia. Dodaj ekstrakt waniliowy oraz orzechy i rodzynki. Wymieszaj. Pieczenie muffinekFormę z dołkami wypełnij papilotkami. W każdej z nich umieść tyle masy, by zapełnić mniej więcej ¾ objętości. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 20-25 minut.

Jak podać zdrowe muffiny na drugie śniadanie?

Do tej słodkiej potrawy dodatków wielu nie trzeba, ale ja zawsze wkładam jeszcze dzieciom świeże owoce. Mały pojemnik malin czy borówek albo jabłko lub gruszka świetnie uzupełniają drugie śniadanie. Możesz też od czasu do czasu wrzucić do pudełka ze zdrowymi muffinami kostki gorzkiej czekolady. Zawarte w niej kakao też sprzyja koncentracji i poprawia pamięć.

Czytaj też:

Przepis na te placki dostałam od kucharza z Małopolski. Teraz to moje śniadanie numer 1Czytaj też:

Te zielone gofry to śniadanie mistrzów. Są znacznie zdrowsze i smaczniejsze niż „klasyki”