Napełniam te placki prostym farszem i mam gotowy obiad. Ta wersja pierogów to mój najnowszy hit

Pomysł na obiad, który dziś chciałabym ci zaproponować to kutaby (qutab), czyli azerbejdżańskie pierogi. Różnią się od naszych klasycznych przysmaków zarówno jeśli chodzi o smak, jak i wygląd. Są znacznie większe i płaskie. Przypominają naleśniki. Można je wypełnić wytrawnym lub słodkim farszem. Osobiście wolę wersję „na słono”. Nie wymagają wiele pracy, a smakują wybornie. Musisz ich spróbować, by się o tym przekonać.

Jak zrobić azerbejdżańskie pierogi (kutaby)?

Do przyrządzenia tych przysmaków nie potrzeba wielu składników. Ciasto powstaje na bazie czterech produktów. Chodzi o mąkę, wodę, sól i olej. To, czym wypełnisz pierogi, zależy tak naprawdę tylko od ciebie. Ja tym razem postawiłam na jedną z najprostszych, wegetariańskich wersji, ale możesz równie dobrze sięgnąć po inne warianty.

Przepis: Kutaby Te azerbejdżańskie pierogi zaskakują smakiem, a są bardzo proste w przygotowaniu. To świetny pomysł nie tylko na obiad, ale też przekąskę. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 godz. Liczba porcji 4 Składniki Na ciasto: 600 g mąki

250 ml wody

łyżka oleju

łyżeczka soli Na farsz: 500 g pieczarek

tłuszcz do smażenia

sól

pieprz Dodatkowo: mąka do oprószenia stolnicy Sposób przygotowania Robienie ciastaPrzesiej mąkę do miski. Dodaj sól, wodę i olej. Całość dokładnie wymieszaj. Ciasto powinno być gęste, ale elastyczne. Wyrabiaj je przez kilka minut, a potem przykryj miskę ściereczką i odstaw na około 30 minut. Szykowanie farszuW czasie, gdy ciasto odpoczywa, zrób farsz. Oczyść pieczarki i pokrój je, a następnie posmaż na złoty kolor. Dobraw je solą i pieprzem. Przygotowywanie pierogówOdrywaj od ciasta niewielkie kawałki. Każdy z nich rozwałkuj na cienki placek. Na jednej połowie ciasta połóż cienką warstwę farszu. Drugą zawiń i zlep brzegi ciasta. Smażenie pierogówSmaż pierogi na suchej, dobrze rozgrzanej patelni po 1,5 minuty z każdej strony.

Czym napełnić kutaby?

Azerbejdżańskie pierogi możesz wypełnić dowolnie wybranym farszem. W roli nadzienia dobrze sprawdzi się mieszanka mięsa mielonego i pomidorów. Dobrym rozwiązaniem jest też połączenie szpinaku z serem feta, mozzarellą lub mascarpone. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by nafaszerować kutaby podsmażanymi wcześniej warzywami, na przykład posiekaną papryką, kawałkami cukinii, cebuli, czosnku i pomidorów. Świetnie smakuje też połączenie kaszy gryczanej lub ryżu z grzybami. Nie zapomnij o ziołach i przyprawach. Sięgnij nie tylko po sól czy pieprz. Wykorzystaj również inne produkty (kolendrę, natkę pietruszki, tymianek, oregano, rozmaryn itp.). Tak naprawdę jedyne, co cię ogranicza, to wyobraźnia.

Z czym podawać azerbejdżańskie pierogi?

Kutaby możesz serwować z ulubionym dipem. Radzę, by nie sięgać po gotowe produkty dostępne w sklepach. Zwykle zawierają duże ilości zbędnych składników, na przykład cukru, soli i konserwantów. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie tego typu dodatków na własną rękę. Wystarczy wymieszać jogurt naturalny z przyprawami lub ziołami. W ten sposób w kilka chwil stworzysz domowy sos czosnkowy lub koperkowy.

Jeśli chcesz przygotować dip pomidorowy, zmiksuj pomidory z czosnkiem, oliwą, pieprzem, solą, oregano i bazylią. Ilość poszczególnych składników zależy od twoich preferencji smakowych.

Czytaj też:

Te pierogi zaserwowała mi znajoma dietetyczka. Są znacznie zdrowsze od klasycznych i nie tucząCzytaj też:

Koniec ze sklejającymi się pierogami podczas gotowania. Musicie dodać tylko odrobinę tego produktu