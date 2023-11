Koniec ze sklejającymi się pierogami podczas gotowania. Musicie dodać tylko odrobinę tego produktu

Pierogi to jedno z najpopularniejszych dań w naszym kraju. Można przygotować je na bardzo wiele sposobów – zarówno „na słodko” z serem lub owocami, jak i w wersji wytrawnej, na przykład ze szpinakiem, z mięsem czy pierogi ruskie. Choć osoby, które często robią pierogi, mają już dużą wprawę w ich przygotowywaniu, to czasami pojawia się problem podczas gotowania, gdy pierogi sklejają się ze sobą. Wtedy tworzy się nieestetyczna „bryła”, a ręczne rozklejanie pierogów sprawia, że ciasto się po prostu rozlatuje.

Co zrobić, żeby pierogi nie sklejały się podczas gotowania?

W takich sytuacjach dobrze jest korzystać z domowych patentów. O tym trzeba pomyśleć jednak jeszcze zanim zaczniemy gotować pierogi. Chodzi o to, by dodać odrobinę oleju do ciasta na pierogi. W ten sposób będzie ono miękkie i gładkie, ale przede wszystkim trik ten sprawi, że pierogi nie będą sklejać się ze sobą w trakcie gotowania. Zamiast oleju możecie też dodać odrobinę roztopionego masła.

Jeżeli macie już gotowe ciasto – w takiej sytuacji możecie dodać troszkę oleju do gotującej się wody lub natłuścić każdy z pierogów odrobiną masła lub oliwy z oliwek. To również sprawi, że nie będą one wzajemnie przywierać do siebie, ponieważ każdy z nich równomiernie pokryje się tłustą powłoką.

Jak jeszcze zapobiec sklejaniu się pierogów?

Wrzucając pierogi do garnka – pamiętajcie, że musi znajdować się tam odpowiednia ilość wody. Jest to istotne też z innego powodu – gdy jest jej za mało, to również obróbka cieplna nie zachodzi równomiernie. Ważne jest także, by pierogi gotować małymi partiami – ich mniejsza ilość sprawi, że nie będą do siebie wzajemnie przywierać. Upewnijcie się więc, że nie są zbyt gęsto ułożone w garnku podczas gotowania – muszą mieć one dużo przestrzeni do swobodnego pływania.

Zapobiec sklejaniu się pierogów może też delikatne mieszanie podczas gotowania. Dzięki temu nie będą również przyklejać się do ścianek garnka. Zamieszajcie też pierogi od razu po wrzuceniu ich do osolonego wrzątku. Koniecznie sprawdźcie też, co zrobić, żeby pierogi się nie rozpadały.

Jak odpowiednio gotować pierogi? Wskazówki

Często popełnianym błędem w trakcie gotowania pierogów jest wrzucanie ich na wodę o zbyt niskiej temperaturze – powinno się je wrzucać na wrzątek (w przeciwnym razie pierogi będą się rozpadać). Czekając, aż woda się zagotuje, możecie przykryć pierogi wilgotną, bawełnianą ściereczką – w ten sposób nie wyschną na wierzchu.

Gdy pierogi będą już gotowe – ostrożnie wyjmijcie je z wody przy użyciu łyżki cedzakowej. Po ugotowaniu ułóżcie pierogi równomiernie na desce, by całkowicie ostygły. Ich brzegi nie powinny się ze sobą stykać, dlatego zadbajcie o odpowiednią przerwę między nimi. Żeby pierogi nie sklejał się po ugotowaniu – możecie je również „zahartować”. Wyjęte z wrzątku pierogi zanurzajcie w lodowatej wodzie przez około minutę (ciasto straci wtedy swoje sklejające się właściwości).

