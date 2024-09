Do owsianki dodaję niepozorne nasiona. 2 łyżeczki dziennie pomogły mi schudnąć i uporać się z migreną

Moim najnowszym odkryciem są nasiona wiesiołka. Odkąd zaczęłam dodawać je do owsianki udało mi się też uporać z dolegliwościami, które wcześniej nie dawały mi spokoju. Od samego rana mam więcej energii do działania oraz lepsze samopoczucie. Przestałam też podjadać między posiłkami i sięgać po słodycze czy inne niezdrowe przekąski. Nawet nie zauważyłam jak waga poleciała w dół. Na tym jednak lista korzyści, jakie przyniosło mi włączenie nasion wiesiołka do diety wcale się nie kończy. Poznaj je wszystkie.

Jak nasiona wiesiołka działają na organizm?

Te ziarenka są skarbnicą cennych związków bioaktywnych. Zawierają między innymi kwas gamma-linolenowy (GLA), który warunkuje prawidłowy przebieg wielu różnych procesów zachodzących w organizmie. Mają w sobie również sterole roślinne oraz polifenole. Te wszystkie składniki nadają im wyjątkowe właściwości.

Nasiona wiesiołka obniżają ciśnienie tętnicze krwi i redukują poziom „złego cholesterolu”. Tym samym zmniejszają ryzyko odkładania się blaszek miażdżycowych w tętnicach i zapobiegają rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych. Wzmacniają też mechanizmy obronne organizmu. Spowalniają procesy starzenia, wymiatają wolne rodniki i niwelują stany zapalne. W dodatku usprawniają pracę układu pokarmowego. Przyspieszają przemianę materii, co ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej. Poprawiają płodność oraz funkcjonowanie poznawcze (koncentrację, zapamiętywanie etc.). Pomagają w walce z trądzikiem, migreną oraz uderzeniami gorąca występującymi w przebiegu menopauzy. Są też wykorzystywane w leczeniu chorób reumatycznych.

Jak zrobić owsiankę z nasionami wiesiołka?

Przygotowanie owsianki jest proste i nie sprawia większych trudności nawet początkującym kucharzom. Cały proces tak naprawdę zaczyna się od zgromadzenia wszystkich produktów potrzebnych do przyrządzenia przysmaku. Warto zwrócić szczególną uwagę na ich jakość. Ja zazwyczaj sięgam po górskie płatki owsiane. Staram się unikać wariantów błyskawicznych. Ich wartość odżywcza pozostawia bowiem wiele do życzenia.

Przepis: Owsianka z nasionami wiesiołka Syci, doskonale smakuje i dodaje energii. To idealny posiłek na początek dnia. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 7 łyżek płatków owsianych

180 ml mleka krowiego

3 łyżki jogurtu naturalnego

2 łyżeczki nasion wiesiołka Dodatkowo: ulubione owoce i inne składniki (na przykład migdały, maliny, borówki amerykańskie, miód, cynamon, etc.) Sposób przygotowania Robienie owsiankiPrzełóż płatki do garnka zalej, mlekiem i gotuj do miękkości. Gdy lekko przestygną przełóż je do miseczki, dodaj jogurt, nasiona wiesiołka i inne ulubione składniki, a całość wymieszaj.

Wskazówka: Możesz zrobić też nocną owsiankę w wersji bez gotowania. Wystarczy, że wymieszasz mleko z jogurtem, zalejesz płatki powstałą miksturą i odstawisz je do lodówki na całą noc. Rano owsiankę wystarczy delikatnie podgrzać i wzbogacić o owoce, przyprawy i inne lubiane produkty.

Co jeszcze dodać do owsianki z nasionami wiesiołka?

Tak naprawdę możesz wykorzystać dowolnie wybrane składniki. Produkty, które najbardziej lubisz. Dobrze sprawdzą się na przykład wiórki kokosowe, pistacje, pistacje, orzechy włoskie, nasiona chia, rodzynki, daktyle itp. Możesz sięgnąć też po siemię lniane, cynamon, kardamon, miód, ekstrakt z wanilii czy odrobinę gorzkiej czekolady. Pamiętaj jednak, by nie przesadzić.

Jak wykorzystać nasiona wiesiołka w kuchni?

Nasiona wiesiołka świetnie sprawdzają się jako składnik zup, sosów, koktajli, omletów czy sałatek. Możesz je również śmiało dodawać do domowego pieczywa, naleśników czy placków owsianych. Nie zmieniają smaku potraw. Robi się z nich też doskonały napar. Wystarczy zalać 5-10 gramów ziarenek gorącą wodą.

Czytaj też:

Moja rodzina uwielbia kurczaka w tej wersji. Pracy przy nim tyle, co nic, a smakuje wybornieCzytaj też:

To dietetyk zawsze ma w swojej kuchni. Znany ekspert wymienia 5 produktów, a jeden zaskakuje