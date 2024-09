To dietetyk zawsze ma w swojej kuchni. Znany ekspert wymienia 5 produktów, a jeden zaskakuje

Dietetyk Michał Wrzosek chętnie dzieli się w mediach społecznościowych różnymi poradami dotyczącymi odchudzania i zdrowego odżywiania. Często pokazuje też, jakich wyborów konsumenckich dokonuje na co dzień. W jednym z ostatnich nagrań zdradził, jakie produkty ma zazwyczaj w swojej kuchni. Jeden z nich może być dla ciebie sporym zaskoczeniem. Ale spokojnie, przekonasz się, że w tym „szaleństwie” jest metoda.

Jakie produkty spożywcze poleca znany dietetyk?

Dietetyk dr Michał Wrzosek wymienia pięć produktów, bez których nie może się obejść w swojej kuchni. Na pierwszym miejscu znajdują się wrapy z mąki pełnoziarnistej. To świetny zamiennik klasycznego pieczywa. Na ich bazie można szybko przygotować zdrowe i pyszne przekąski. Wystarczy wypełnić placek ulubionymi składnikami, na przykład sałatą, sezonowymi warzywami i pokruszonym serem. Taką przegryzkę z łatwością zabierzesz ze sobą do pracy. To też świetna propozycja na drugie śniadanie do szkoły dla dzieci.

Drugie miejsce na liście eksperta zajmuje mozzarella. Ten ser to źródło wartościowego białka, które syci i dodaje energii. Świetnie sprawdza się jako dodatek do kanapek, sałatek, makaronów, zapiekanek czy wspomnianych wcześniej wrapów. Na trzeciej pozycji plasują się jajka. Dostarczają wielu składników odżywczych, a jednocześnie są smaczne i proste w przygotowaniu. Można z nich w szybki sposób wyczarować pyszny posiłek, na przykład kremową jajecznicę na śniadanie albo sycący omlet na obiad.

Jako czwarte dietetyk wymienia ulubione owoce i warzywa. Ekspert stawia na rukolę, paprykę, pomidory i maliny, ale oczywiście nie musisz ograniczać się wyłącznie do tych produktów. Nawet nie powinieneś. Umieść w swojej diecie jak najwięcej różnych jarzyn. To bogactwo antyoksydantów, które chronią organizm przed chorobami i wzmacniają odporność. Podobnie działają owoce.

Ostatni produkt z kuchni dietetyka zaskakuje

Doktor Michał Wrzosek stwierdził również, że w jego kuchni nie może zabraknąć ulubionego deseru, a są nim lody. Dietetyk, podobnie jak wielu innych specjalistów, jest zdania, że stosowanie restrykcji żywieniowych i odmawianie sobie kulinarnych przyjemności nie służy zdrowej diecie. Wręcz przeciwnie niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji i paradoksalnie sprzyja przybieraniu na wadze. Jak podkreśla ekspert:

Wszystko jest dla ludzi... tylko z umiarem, a truciznę od lekarstwa różni tylko i wyłącznie dawka.

