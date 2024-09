Moja rodzina uwielbia kurczaka w tej wersji. Pracy przy nim tyle, co nic, a smakuje wybornie

Pieczony kurczak to jeden z klasyków polskiej kuchni. Wiele osób jednak rezygnuje z przygotowania tego dania. Wychodzi bowiem z założenia, że jest ono zbyt skomplikowane. Nic bardziej mylnego. Potrawa nie wymaga wiele pracy, a zachwyca smakiem i zapachem. Wyobraź sobie połączenie chrupiącej skórki, delikatnego mięsa oraz aromatycznych warzyw. Trudno o lepsze i bardziej sycące „trio”.

Najlepsze marynaty do kurczaka

Delikatne mięso kurczaka doskonale współgra z wieloma różnymi składnikami. To, jaką marynatę stworzysz, zależy tak naprawdę wyłącznie od twoich preferencji smakowych. Nie musisz trzymać się ściśle mojego przepisu. Możesz zmieniać zarówno rodzaj, jak i ilość poszczególnych przypraw.

Jeśli lubisz pikantne smaki, dodaj do marynaty odrobinę chili. Jeżeli natomiast należysz do grona wielbicieli kuchni orientalnej, sięgnij po sos sojowy, olej sezamowy, ocet ryżowy, imbir, czosnek i trawę cytrynową. Wielbicielom tradycji polecam natomiast uniwersalny zestaw produktów, który świetnie sprawdza się nie tylko w przypadku kurczaka, ale również innych rodzajów mięs, na przykład karkówki. Chodzi o paprykę słodką i ostrą, czosnek, a także pieprz i sól. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by nadać potrawie bardziej ziołowy charakter. Możesz wykorzystać w tym celu m.in. majeranek, bazylię i rozmaryn.

Jak zrobić pieczonego kurczaka z warzywami?

Przygotowanie kurczaka można podzielić na kilka etapów. Pierwszy polega na przyszykowaniu marynaty i natarciu mięsa. Potem warto poczekać, przynajmniej godzinę, by danie zyskało jak najwięcej smaku i aromatu. W czasie, gdy kurczak będzie „odpoczywać” można zająć się warzywami. Ostatnia faza to pieczenie, ale ona nie wymaga pracy (co najwyżej cierpliwości).

Przepis: Pieczony kurczak z warzywami To doskonała propozycja na obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 30 min. Liczba porcji 6 Składniki tuszka z kurczaka

800 g ziemniaków

2 pomarańcze

2 cebule

główka czosnku

tymianek

4 łyżlki oliwy z oliwek Na marynatę: 60 ml oliwy z oliwek

łyżka musztardy

sól

pieprz

słodka papryka

3 ząbki czosnku Sposób przygotowania Szykowanie kurczakaKurczaka oczyść, opłucz i osusz papierowym ręcznikiem. Robienie marynatyWymieszaj oliwę z oliwek z musztardą i rozgniecionym czosnkiem. Dodaj szczyptę soli, pieprzu i słodkiej papryki. Nacieranie kurczakaDokładnie natrzyj kurczaka marynatą zarówno na zewnątrz, jak i od środka. Odstaw mięso do lodówki na godzinę. Przygotowywanie warzywZiemniaki obierz, opłucz, osusz, pokrój w łódki lub w kostkę. Pokrój pomarańcze na ćwiartki lub w plasterki. Obierz cebulę i czosnek z łupin. Jeśli są duże, przekrój je na pół. Przyszykowane warzywa przełóż do żeliwnej patelni lub naczynia żaroodpornego. Polej je oliwą i oprósz tymiankiem, a potem dokładnie połącz wszystkie składniki. Pieczenie kurczakaPołóż kurczaka na warzywach. Całość wstaw do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni Celsjusza i piecz ok. godzinę. Podawanie kurczakaGotowego kurczaka możesz udekorować zieleniną i skórką z pomarańczy.

Wskazówka: Jeśli chcesz upewnij się, czy kurczak jest gotowy, pod koniec pieczenia, nakłuj warzywa i mięso wykałaczką. Jeżeli wypływa z niego płyn o różowym zabarwieniu, to znak, że należy wydłużyć czas, jaki kurczak spędza w piekarniku o 10-15 minut. Pamiętaj, by przykryć warzywa folią do pieczenia, by nie spiekły się zbyt mocno.

Rada: Jeśli chcesz, możesz zrezygnować z dodawania pomarańczy do dania. Moim zdaniem dzięki nim danie zyskuje jednak ciekawy cytrusowy aromat.

Jaki farsz pasuje do pieczonego kurczaka?

Kurczaka przed pieczeniem możesz wypełnić farszem. Dzięki temu będzie jeszcze bardziej soczysty. W roli nadzienia świetnie sprawdzą się owoce (na przykład jabłka lub pomarańcze), podsmażone grzyby, mieszanka różnych warzyw czy drobno pokrojone podroby (między innymi wątróbki).

