Delikatne ciasto przekładam prostym farszem. Przepis jest szybki, a danie smakuje fenomenalnie

Placek z ciasta filo i szpinaku to danie kuchni greckiej. Spanakopita, bo tak nazywa się w Grecji tę potrawę, to jedno z tradycyjnych dań, których można spróbować w większości restauracji. Ten placek ze szpinakiem dostępny jest również w greckich piekarniach.

Jak zrobić grecki placek ze szpinakiem?

Placek ze szpinakiem nie wymaga wiele pracy. Przygotowuję go z gotowym ciastem filo, które dostępne jest w bardzo wielu supermarketach. Jeżeli kupisz mrożone ciasto filo, to przed użyciem musisz je całkowicie rozmrozić. Możesz zastąpić ciasto filo ciastem francuskim, ciastem drożdżowym oraz ciastem kruchym (domowym lub gotowym).

Farsz robię ze świeżych liści szpinaku. Jeżeli nie masz świeżego szpinaku, to możesz użyć mrożonych liści. Na farsz nie nadaje się jednak mrożony szpinak rozdrobniony, który ma papkowatą konsystencję.

Dodatki i przyprawy do farszu możesz dopasować do indywidualnych preferencji. Odpowiednią konsystencję i wyrazisty smak zapewnia dodanie sera feta, cebuli, jajek, a także ziół. Możesz wzbogacić smak farszu, dodając do niego m.in. czosnek, inne rodzaje sera oraz ulubione zioła i przyprawy.

Przepis: Placek z ciasta filo ze szpinakiem Ze standardowej wielkości gotowego ciasta filo wykroisz 12 niewielkich kawałków placka ze szpinakiem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 1 Składniki 10 arkuszy ciasta filo

2 łyżki oliwy z oliwek Na farsz: 600 g świeżych liści szpinaku

4 średnie jajka

1 duża cebula

300 g sera feta

2 łyżki oliwy z oliwek

1/3 łyżeczki tymianku

1/5 łyżeczki gałki muszkatołowej

sól i pieprz Dodatkowo: 2 łyżeczki oliwy z oliwek

1 łyżeczka ziarna sezamu Sposób przygotowania Uszykowanie składników farszuSzpinak pozbaw łodyżek, umyj i odsącz na sitku z nadmiaru wody. Cebule obierz i drobno posiekaj. Ser feta pokrusz na małe kawałki lub zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Jajka wybij do miseczki i roztrzep widelcem. SmażenieNa patelni rozgrzej oliwę z oliwek i zeszklij cebulę. Następnie dodaj szpinak i tymianek. Smaż, od czasu do czasu mieszając, aż listki zwiędną i zmiękną, a nadmiar płynu odparuje. Wyłącz grzanie i poczekaj, aż szpinak przestygnie. Dodanie fety i jajekNa patelnię z przestygniętym szpinakiem dodaj ser feta i wymieszaj. Zalej wszystko roztrzepanymi jajkami i wymieszaj. Jeżeli farsz jest bardzo rzadki, to możesz dodać nieco więcej sera feta lub innego sera. Ser do zagęszczenia farszu zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Przyprawianie farszuSpróbuj farsz i dopraw go do smaku solą, świeżo zmielonym pieprzem oraz gałką muszkatołową. Możesz dodać również inne przyprawy oraz zioła np. świeżą miętę, oregano, rozmaryn lub odrobinę szałwii. WykonanieWeź formę do pieczenia i natłuść jej dno oraz brzegi oliwą z oliwek. Na dnie formy ułóż płat ciasta filo i posmaruj go cienką warstwą oliwy (możesz wlać oliwę do miseczki i skorzystać z pędzelka kuchennego lub np. użyć rozpylacza do oliwy). Powtórz czynności, układając jeszcze 4 płaty ciasta. Na przygotowany spód wyłóż farsz i przykryj go pozostałymi płatami ciasta filo, smarując każdą warstwę oliwą z oliwek. Oliwą posmaruj również wierzch placka ze szpinakiem, a następnie posyp go ziarnem sezamu. Za pomocą ostrego noża podziel wierzch (natnij tylko ciasto filo) placka na 12 porcji (otwory w górnej warstwie placka umożliwią odparowanie wilgoci z farszu). PieczenieNagrzej piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza (góra-dół, bez termoobiegu). Wstaw placek ze szpinakiem do gorącego piekarnika i piecz około 40 minut – wierzch placka powinien ładnie się przyrumienić i stać się chrupiący.

Jak podawać placek ze szpinakiem?

Ten grecki placek ze szpinakiem można podawać na ciepło i na zimno. Jako dodatek do dania polecam podać sos tzatziki lub domowy sos czosnkowy.

Czytaj też:

Robię tę zupę, gdy „coś mnie łapie”. W walce z przeziębieniem jest skuteczniejsza niż polski rosółCzytaj też:

Napełniam te placki prostym farszem i mam gotowy obiad. Ta wersja pierogów to mój najnowszy hit