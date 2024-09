Robię tę zupę, gdy „coś mnie łapie”. W walce z przeziębieniem jest skuteczniejsza niż polski rosół

Ostatnio chińska zupa jajeczna gości w moim menu dość często. Nie wymaga wiele pracy ani dużej liczby składników. Poza tym ma wiele cennych właściwości. Świetnie sprawdza się zwłaszcza w sezonie jesiennym, gdy wzrasta ryzyko różnego rodzaju infekcji. Wspomaga bowiem mechanizmy obronne organizmu i wzmacnia odporność. Łagodzi też objawy przeziębienia i grypy. Dzięki temu przyspiesza powrót do formy i pełni zdrowia.

Jak zrobić chińską zupę na przeziębienie?

W recepturze na chińską zupę jajeczną nie ma żadnej „filozofii”. Jej ważnym składnikiem, jak nietrudno się domyślić, są jajka, ale nie te gotowane czy smażone, lecz surowe. Gdy wrzucisz je do gotującego bulionu i zamieszasz całość utworzą na różne ciekawe, często wręcz fantazyjne kształty. Niektóre mogą przypominać kwiaty. Dlatego w krajach azjatyckich to danie bardzo często określa się mianem zupy z kwiatów jajecznych. Musisz wiedzieć, że nie ma jednego przepisu na ten przysmak. Ja przygotowuję zwykle najprostszą i w moim odczuciu najlepszą wersję.

Przepis: Chińska zupa jajeczna Świetnie smakuje, syci i wspomaga odporność. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Chińska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 litr bulionu warzywnego lub drobiowego

2 jajka

cebula

3 cm kawałek imbiru

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka kurkumy

sól i pieprz do smaku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie warzywObierz cebulę i czosnek. Posiekaj je drobno, a następnie podsmaż na oliwie. Powinny się tylko lekko zrumienić. Robienie zupyDo zrumienionych warzyw dolej bulion. Doprowadź wywar do wrzenia. Potem gotuj całość jeszcze przez 10 minut. Roztrzep jajka w osobnej misce i wlej je do gotującej się zupy. Całość zamieszaj i pozostaw na kuchence jeszcze przez około minutę. Podawanie zupyGotową zupę przelej do miseczek i udekoruj zieleniną. Danie najlepiej jeść od razu po przygotowaniu

Rada: Pamiętaj, by przed wrzuceniem jajek do zupy upewnić się, że są świeże. W tym celu możesz wykonać prosty test. Wystarczy, że wrzucisz produkty do wysokiej szklanki wypełnionej wodą. Jeśli opadną na dno, możesz je wykorzystać. Gdy będą unosić się na powierzchni wody, lepiej czym prędzej je wyrzuć. Zepsute jajka są wypełnione powietrzem. Dlatego „wędrują” ku górze, kiedy znajdą się w wodzie.

Jak działa chińska zupa na odporność?

Chińska zupa na odporność wykazuje działanie rozgrzewające, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Dlatego wzmacnia odporność. Ma też duży potencjał antyoksydacyjny. Neutralizuje negatywny wpływ wolnych rodników na organizm. Spowalnia procesy starzenia, chroni komórki przed uszkodzeniem i zmniejsza ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu czy nowotwory. Swoje prozdrowotne właściwości zupa zawdzięcza przede wszystkim dodatkom. Wiele wnosi do niej również główny składnik, czyli jajko, które dostarcza organizmowi wielu składników mineralnych, wspomaga regenerację tkanek i zapewnia uczucie sytości na długo.

Jak jeszcze wzmocnić odporność w sezonie jesiennym?

Chińską zupę jajeczną możesz przygotowywać naprzemiennie z „tureckim rosołem” polecanym przez znanego polskiego wirusologa. Ten przysmak też wywiera bardzo dobry wpływ na organizm. Nie zapomnij włączyć do diety sezonowych warzyw i owoców (papryki, jabłek, gruszek, szpinaku etc.) i kiszonek. Tego typu produkty świetnie działają nie tylko na odporność, ale również układ pokarmowy. Usprawniają trawienie i oczyszczanie organizmu z toksyn.

