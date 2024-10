Obieram banana, dodaję 3 tanie produkty i piekę zdrowe ciastka owsiane. Oszczędzam i nie tyję

Bazą tych przysmaków są płatki owsiane. Warto włączyć je do jadłospisu nie tylko w formie deseru, ale również owsianki. Mają bowiem wiele cennych właściwości i pozytywnie wpływają na organizm. Zawierają sporo błonnika. To włókno pokarmowe, które nie ulega strawieniu. Wiąże wodę w żołądku, zapewniając dłuższe uczucie sytości po posiłku. Dobrze działa również na jelita. Drażni ich ściany zmuszając tym samym narządy do intensywniejszej pracy. Zapobiega zaparciom i reguluje rytm wypróżnień. Obniża również stężenie „złego cholesterolu” i zmniejsza ryzyko nagłych skoków poziomu glukozy w organizmie.

Ciastka owsiane mogą więc paradoksalnie pomóc w utrzymaniu szczupłej sylwetki i kontrolowaniu masy ciała. już niewielka ich porcja wystarczy, by poczuć sytość. Zmniejszają więc ryzyko podjadania. warto też zauważyć, że nie ma w nich ani grama białego cukru. Cała słodycz pochodzi z bananów. są więc zdrowszą alternatywą dla wysokoprzetworzonych przekąsek, dostępnych w sklepach. Musicie wypróbować ten prosty i szybki przepis.

Jak zrobić zdrowe ciastka na deser?

W recepturze na te zdrowe ciastka nie ma żadnej filozofii. wystarczy połączyć wszystkie składniki, poporcjować masę i nadać jej odpowiednie kształty. Resztę zrobi piekarnik. Jeśli chcecie, możecie śmiało urozmaicić ten przepis i dodać do niego inne składniki, na przykład posiekane orzechy, bakalie, kawałki gorzkiej czekolady, wiórki kokosowe, migdały etc. Pamiętajcie jednak, że podniosą one kaloryczność deseru.

2 dojrzałe banany

200 g płatków owsianych

60 g masła orzechowego

2 łyżeczki ciemnego kakao Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyjcie. obierzcie i rozgniećcie banany na gładką masę. Łączenie składnikówWymieszajcie wszystkie składniki w dużej misce. Pieczenie ciastekWyłóżcie blachę papierem do pieczenia. Wykładajcie na nią niewielkie kulki uformowane z masy, Lekko spłaszczajcie je łyżką. Pieczcie całość przez około 15 minut w 190 stopniach w piekarniku z włączonym termoobiegiem.

Inne warianty ciastek owsianych

Jeśli lubicie eksperymentować w kuchni, wypróbujcie przepis na ciastka owsiane z dość nietypowym składnikiem. Większość osób traktuje go jak zwykły odpad i po prostu wyrzuca do kosza. Tymczasem może on nadać domowym przysmakom piękny aromat i ciekawy smak. Tym sekretnym dodatkiem są fusy z kawy. Możecie je wykorzystać zresztą nie tylko do zrobienia wypieków. znajdują wiele interesujących i niecodziennych zastosowań. Sprawdzają się między innymi jako nawóz do roślin czy peeling do ciała.

