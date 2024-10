Placki ziemniaczane robię bez mąki. Chrupią aż miło i rozpływają się w ustach

Przepis na placki ziemniaczane bez mąki jest inspirowany kuchnią brytyjską. Mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa na śniadanie często jędzą hash browns, czyli cienko krojone, smażone ziemniaki. Zazwyczaj podają je z jajkiem sadzonym oraz kiełbaskami. Receptura, którą dziś chciałabym ci zaproponować to uproszczona i lekko zmodyfikowana wersja tych przysmaków. Ich przygotowanie nie wymaga wiele pracy ani dużej liczby składników. Nie potrzebujesz nawet mąki. Musisz tylko pamiętać o jednej bardzo ważnej, a zarazem niezwykle prostej zasadzie. Sprawdź, czy ją znasz.

Jak zrobić placki ziemniaczane bez mąki?

Mąka zapewnia plackom ziemniaczanym zwartą i gęstą konsystencję. Zapobiega ich rozpadaniu się podczas smażenia. Jeśli jednak myślisz, że jest ona niezbędnym składnikiem przysmaków, to mylisz się. Możesz ją z powodzeniem pominąć. Musisz tylko pamiętać o tym, by dobrze odcisnąć ziemniaki z nadmiaru wody. Warto je wcześniej posolić. Dzięki temu szybciej „puszczą” wilgoć.

Ziemniaki odsącz z nadmiary wody nad miską i nie wylewaj uzyskanego płynu. Odstaw go na kilka minut. Poczekaj, aż na dnie naczynia powstanie osad. To naturalna skrobia ziemniaczana. Zbierz ją i dodaj do masy na placki. „Zwiąże” poszczególne składniki i nada gotowym przysmakom chrupkości. Z kolei tłuszcz użyty do ich smażenia sprawi, że zyskają delikatny, lekko maślany posmak.

Przepis: Placki ziemniaczane bez mąki Smakują wybornie. Są chrupiące i pyszne. To świetna propozycja na obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Składniki 600 g ziemniaków

1 jajko

sól

pieprz

słodka papryka

ostra papryka Dodatkowo: 40 g masła klarowanego do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie ziemniakówObierz warzywa i usuń z nich „czarne oczka”. Zetrzyj warzywa na tarce o grubych oczkach. Posyp je obficie solą, wymieszaj i odstaw na 5 minut Następnie przełóż masę na sito. Umieść je nad miską i odciśnij warzywa z nadmiaru wody za pomocą łyżki. Przygotowanie masy ziemniaczanejOdciśnięty płyn z ziemniaków odstaw na 5 minut. Poczekaj aż na dnie miski zbierze się skrobia. Zlej ostrożnie płyn, a skrobię dodaj do ziemniaków. Wbij do nich jajko i dosyp szczyptę każdej z przypraw. Smażenie plackówRozgrzej na patelni masło klarowane i wykładaj na nią porcje masy, a potem lekko je rozpłaszczaj. Smaż na złoty kolor z obu stron. Przed podaniem odsącz placki z nadmiaru tłuszczu.

Rada: Na placki najlepiej nadają się ziemniaki mączyste (typu C) o dużej zawartości skrobi. Warto wybrać takie odmiany jak na przykład: Bryza, Jutrzenka, Gracja czy Tajfun. Zetrzyj warzywa na tarce o grubych oczkach. Dzięki temu masę będzie można łatwiej odcisnąć z nadmiaru wody, a gotowe przysmaki będą bardziej chrupiące.

Wskazówka: Do masy możesz również dodać inne składniki. Dobrze sprawdzi się na przykład cebula, kiełbasa, boczek, żółty ser, natkę pietruszki, szczypiorek czy por. Jeśli nie boisz się eksperymentować możesz sięgnąć nawet po chrzan lub kiszoną kapustę. Ciekawie smakują też placki ziemniaczane z dodatkiem jabłka.

Z czym podawać placki ziemniaczane bez mąki?

Te placki możesz serwować z dowolnie wybranymi dodatkami. Świetnie komponują się z różnego rodzaju sosami, na przykład czosnkowym, koperkowym czy grzybowym. Pasuje do nich również gulasz. Jeśli wolisz „lżejszy” wariant postaw na kleks kwaśnej śmietany. Natomiast jeżeli preferujesz słodką wersję placków ziemniaczanych, sięgnij po cukier. Uważaj tylko, by nie przesadzić.

