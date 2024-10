Pij mleko z tą przyprawą, a kilogramy polecą w dół. Napój pomaga też na migrenę i wysokie ciśnienie

Cynamon to przyprawa, która od wieków była ceniona nie tylko za swój wyjątkowy smak i aromat, ale również za liczne właściwości prozdrowotne. Często dodajemy ją do różnego rodzaju wypieków czy deserów, jednak zazwyczaj jest to tylko kilka szczypt. A to okazuje się zbyt małą ilością, żebyśmy rzeczywiście mogli zauważyć jego dobroczynne działanie. Jest jednak prosty sposób na to, by zwiększyć ilość cynamonu w swojej diecie.

Jak zrobić mleko cynamonowe? Prosty przepis

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w opublikowanym przez siebie nagraniu zauważył, że „aby czerpać korzyści zdrowotne z cynamonu, to nie wystarczy od czasu do czasu dodać go do jabłka czy też ryżu, jak to się zazwyczaj robi”. Mleko cynamonowe jest świetnym sposobem na to, by przemycić większe ilości cynamonu, ale też inne wartościowe dla zdrowia składniki.

Przepis: Cynamonowe mleko Tak przygotowane mleko jest nie tylko smaczne, ale też zdrowe Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 300-350 mililitrów mleka lub napoju roślinnego

1 łyżka niesłodzonego, dobrej jakości kakao w proszku

1/2 lub 3/4 łyżeczki cynamonu cejlońskiego

szczypta naturalnego ekstraktu z wanilii

szczypta imbiru

szczypta kardamonu Sposób przygotowania Mieszanie wszystkich składnikówWymieszajcie w misce wszystkie sypkie składniki. Następnie do rondelka wlejcie połowę mleka i dodajcie przygotowaną mieszankę sypkich składników. Całość porządnie wymieszajcie i gotujcie na średnim ogniu. Podgrzewanie mlekaNa koniec dodajcie resztę mleka, wymieszajcie całość i ponownie podgrzewajcie.

Cynamon pomoże w odchudzaniu

Cynamon jest produktem, który może wspomóc odchudzanie. Korzystny wpływ na redukcję masy ciała można zauważyć, spożywając około 2 gramy tej przyprawy dziennie.

Naukowcy zauważyli, że stosowanie cynamonu może pomóc w obniżeniu masy ciała. Cynamon, jak wykazano, przyczynia się do zmniejszenia poziomu tkanki tłuszczowej, a u osób, które go regularnie stosują, obserwuje się mniejszy obwód talii – wyjaśnił dr Bartosz Kulczyński.

Specjalista podkreślił jednak, że jedzenie konkretnego produktu nie sprawi samo w sobie, że schudniemy, ponieważ, aby skutecznie się odchudzać, trzeba zapewnić ujemny bilans kaloryczny (musimy wydatkować więcej energii, niż jej spożywamy).

Jakie jeszcze właściwości ma cynamon?

Pierwszą z dobroczynnych właściwości cynamonu jest wpływ na gospodarkę węglowodanową.

W 2019 roku ukazała się obszerna praca naukowa, która potwierdziła, że stosowanie cynamonu wpływa korzystnie na zdrowie osób w stanie przedcukrzycowym i z cukrzycą typu 2 – powiedział ekspert.

Dodał również, że spożywanie cynamonu prowadzi do istotnego obniżenia stężenia glukozy we krwi. Specjalista zauważa również, że naukowcy udowodnili, że cynamon jest też „prawdziwym niszczycielem trójglicerydów”. Jest to niezwykle istotne, ponieważ ich nadmiar może poważnie zaszkodzić naszemu zdrowiu, zwiększając ryzyko zapalenia trzustki i rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Cynamon poprawia zdrowie układu moczowego, a także ma działanie obniżające ciśnienie tętnicze. Pozytywnie wpływa również na zdrowie wątroby.

Cynamon pomaga również na bóle migrenowe – przyprawa ta ma właściwości przeciwzapalne i neuroprotekcyjne, czyli ochronne na komórki nerwowe, a więc i na komórki mózgu. To jednak nie wszystko, ponieważ stosowanie cynamonu zmniejsza stan zapalny u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów (poprzez obniżenie cząsteczek prozapalnych). Przyprawa ta łagodzi również bóle menstruacyjne u kobiet.

