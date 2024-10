Polacy nie znają wszystkich zastosowań cynamonu. Niektóre z nich mogą cię zaskoczyć

Cynamon jest ceniony nie tylko ze względu na walory smakowe, ale również prozdrowotne właściwości. Działa przeciwzapalnie oraz bakteriobójczo. Rozgrzewa i usprawnia trawienie. Przyspiesza przemianę materii i łagodzi dolegliwości gastryczne. Jest źródłem antyoksydantów, które spowalniają starzenie, wzmacniają odporność, a także chronią przed wieloma chorobami. Co ciekawe, doskonale sprawdza się nie tylko jako dodatek do deserów czy napojów, ale dań na bazie warzyw kub mięs. Dzięki nim potrawy zyskują ciekawy, nieco orientalny smak i piękny aromat.

Jak jeszcze wykorzystać cynamon?

Cynamon można wykorzystać do płukania jamy ustnej. Wystarczy wsypać do szklanki wody łyżeczkę mielonej przyprawy i całość wymieszać. Do powstałej mikstury można dodać też kilka kropel olejku miętowego i parę goździków. Gotową mieszankę trzeba przecedzić i przelać do buteleczek. Należy ją przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu dwóch tygodni od momentu przygotowania.

Cynamon łagodzi również świąd i pieczenie po ukąszeniu komarów lub innych owadów. Wystarczy połączyć go z miodem w proporcji 1:2. Produkty powinny utworzyć pastę o gęstej konsystencji. Tak przygotowaną „maść” nakładamy na skórę w miejscu ukąszenia, a po kilku minutach zmywamy ją pod bieżącą wodą.

Inne zastosowania cynamonu

Słodka przyprawa doskonale sprawdza się też jako odświeżacz powietrza. Jeśli chcesz zneutralizować nieprzyjemne zapachy unoszące się w powietrzu po gotowaniu kalafiora czy smażeniu ryb, zrób wywar z cynamonu. Zalej kawałek kory wrzątkiem, przelej powstały wywar do spryskiwacza, a następnie rozpyl go w kuchni lub innym pomieszczeniu.

Warto zauważyć, że zapach cynamonu odstrasza szkodniki. Umieść kawałki kory w różnych zakamarkach szafek kuchennych, a pozbędziesz się problemu moli spożywczych i mrówek. Owady bardzo nie lubią zapachu cynamonu. Właściwości tego produktu docenią również ogrodnicy i miłośnicy kwiatów doniczkowych. Przyprawa odżywia rośliny i zabezpiecza je przed rozwojem groźnych chorób. Chroni je przed gniciem, grzybami oraz pleśnią. Wystarczy obsypać ziemię w doniczce kawałkami kory.

