Karol Okrasa robi genialne ciasto na pierogi. Zastosuj jego patent i bądź mistrzem w swojej kuchni

Klasyczne ciasto na pierogi składa się z mąki, wody i szczypty soli. Warto jednak nieco zmodyfikować ten zestaw. Niewielka i niepozorna zmiana może dać wielki efekt. Co dokładnie trzeba zrobić? Wystarczy wzbogacić klasyczną recepturę o parę prostych składników. Z pewnością masz je w swojej kuchni i na co dzień wykorzystujesz te produkty podczas gotowania, choć w nieco innej roli. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.

Jak Karol Okrasa robi ciasto na pierogi?

Karol Okrasa jest znany z „łamania” klasycznych przepisów. Kucharz nie boi się eksperymentować w swojej kuchni i schodzić z utartych kulinarnych ścieżek. W jednym z udostępnionych w sieci nagrań zdradza swój sekretny patent na idealne ciasto pierogowe. Ujawnia co zrobić, było delikatne, a jednocześnie elastyczne. Nie sprawia trudności w zagniataniu. Bez trudu można z niego formować zgrabne pierożki.

Przepis: Ciasto na pierogi Karola Okrasy Nie tylko dobrze się formuje, ale też świetnie smakuje. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 38 min. Liczba porcji 1 Składniki 30 g masła

70 ml mleka

500 g mąki

250 ml wody Sposób przygotowania Zagniatanie ciastaMąkę przesiejcie przez sito. Rozpuście masło w rondelku. Dodajcie do niego mleko i wodę. Następnie wymieszajcie całość i podgrzejcie. Ciepłą, a nawet gorącą miksturę dodajcie do mąki i zagniećcie ciasto.

Rada: Jeśli ciasto jest zbyt gęste dodajcie do niego więcej mleka. Jeżeli natomiast jest za rzadkie „ratunkiem” będzie większa ilość mąki.

Wskazówka: Zanim zaczniecie zagniecie ciasto na pierogi, podsypcie blat odrobiną mąki. Dzięki temu masa nie będzie przyklejać się do jego powierzchni

Dlaczego patent Karola Okrasy na ciasto pierogowe działa?

Gorąca mieszanka wody, mleka i masła sprawia, że gluten zawarty w mące pszennej pęcznieje i „rozluźnia się”. W efekcie ciasto na pierogi staje się bardziej elastyczne i sprężyste. Nie pęka podczas formowania pierogów. Co więcej, dodatek tłuszczu sprawia, że zyskuje ono delikatny, lekko maślany smak. Jeśli nie macie pod ręką mleka, możecie wykorzystać maślankę lub jogurt. Ich zastosowanie przyniesie taki sam efekt.

Co zrobić, żeby ciasto na pierogi wyszło idealne?

Po wyrobieniu warto odłożyć ciasto na pierogi, by „odpoczęło”. Warto wstawić je na pół godziny do lodówki. Dzięki temu nabierze jeszcze większej elastyczności. Pamiętajcie tylko, by przykryć je lnianą ściereczką lub miską albo owinąć folią spożywczą. Ten zabieg sprawi, że masa nie wyschnie.

