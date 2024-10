Magda Gessler zawsze dodaje do placków ziemniaczanych ten składnik. Są chrupiące i nie ciemnieją

Przepis na placki ziemniaczane znają chyba wszyscy, a każdy miłośnik tych przysmaków ma swój sposób na ich przygotowanie. Magda Gessler na przykład dodaje do nich niecodzienny składnik. Większość Polaków go pomija. To duży błąd.

Magda Gessler od lat zajmuje się ratowaniem restauracji w kryzysie. Nierzadko diametralnie zmienia ich menu i uczy kucharzy, jak smacznie gotować. Zdradza im też różne patenty na przyrządzanie mniej lub bardziej znanych potraw. W jednym z odcinków swojego kultowego programu pokazała, jak zrobić chrupiące i obłędnie pyszne placki ziemniaczane. Dodała do nich jeden prosty i tani składnik. Trik znanej restauratorki zasługuje na medal. Jakie ziemniaki są najlepsze na placki? Ziemniaki na placki powinny zawierać spore ilości skrobi. Związek ten wpływa na konsystencję masy. Zagęszcza ją i sprawia, że przysmaki nie rozpadają się podczas smażenia. Jednocześnie należy pamiętać, by warzywa nie miały w sobie dużo wody. Warto odsączyć je z nadmiaru płynu, zanim trafią na patelnię. Najlepsze placki powstają z ziemniaków mączystych (typu C). Chodzi o takie odmiany jak na przykład Bryza, Gracja czy Gustaw. Dobrze sprawdzi się też Bryza, Tajfun, Orlik czy Sante. Jak zrobić placki ziemniaczane Magdy Gessler? Klasyczne placki ziemniaczane powstają na bazie warzyw, jajek, mąki i przypraw. Magda Gessler wzbogaca ten zestaw o jeszcze jeden składnik. Dodaje do masy łyżkę kwaśnej śmietany. Zawarte w niej bakterie kwasu mlekowego spowalniają proces ciemnienia ziemniaków. Sprawia, że zachowują piękny kolor na dłużej. Znana restauratorka używa też sporej ilości tłuszczu. Dzięki temu placki zyskują chrupiącą skórkę i złocisty kolor, a jednocześnie pozostają mięciutkie i wilgotne w środku. Przepis: Placki ziemniaczane Magdy Gessler Ta świetna propozycja na obiad. Przysmaki przypadną do gustu zarówno młodszym, jak i starszym domownikom. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Składniki 1 kg ziemniaków

2 jajka

1 cebula

1 ząbek czosnku

1 łyżka kwaśnej śmietany

3 łyżki mąki

sól, pieprz Dodatkowo: olej do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie warzywZiemniaki obierz, oczyść i zetrzyj na tarce. Obierz cebulę z łupin, a następnie drobno posiekaj. Czosnek przeciśnij przez praskę. Łączenie składnikówZiemniaki odciśnij z nadmiaru wody nad miską. Zbierz skrobię, która zgromadzi się na dnie naczynia i dodaj ją do warzyw. Następnie zrób to samo z cebulą, czosnkiem i pozostałymi składnikami. Całość wymieszaj Smażenie plackówRozgrzej olej na patelni. Tłuszcz powinien pokrywać całą patelnię na około 0,5-1 cm. Nakładaj na patelnię porcję masy i smaż na złoty kolor z każdej strony. Wskazówka: Gotowe placki ziemniaczane możesz podać z kleksem kwaśnej śmietany, cukrem lub ulubionym sosem (jogurtowym, czosnkowym, grzybowym etc.). Przysmaki świetnie pasują też do mięsnych dodatków, na przykład gulaszu. Inne dodatki do placków ziemniaczanych Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni, sięgnij po przepis na placki ziemniaczane z jabłkiem. A jeżeli chcesz, by przysmaki były jeszcze bardziej sycące, do dodaj do nich trochę wędzonego boczku lub kiełbasy. Ich smak doskonale „podkręci” też odrobina tartego chrzanu. Podobnie zadziałają suszone pomidory. Czytaj też:

